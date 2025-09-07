König Charles besucht Krebs-Patienten – plötzlich wird es persönlich

Traditionell ziehen sich die Royals im Sommer zurück, um im Herbst mit neuer Energie Termine wahrzunehmen. Auch König Charles kehrte nach seiner Pause in Balmoral nun wieder in den Dienst zurück, wie der „Mirror“ berichtet. Am Mittwoch (3. September) eröffnete er in Birmingham das neue Midland Metropolitan University Hospital und traf dort Mitarbeiter sowie Patienten.

Bei diesem Anlass gab der König, der sich weiterhin einer Krebsbehandlung unterzieht, auch einen seltenen Einblick in seine aktuelle Gesundheit.

König Charles spricht über seine Gesundheit

Hunderte Mitarbeiter, Patienten und Freiwillige hatten sich in einer englischen Klinik versammelt, um Charles zur offiziellen Eröffnung zu begrüßen. Im Wintergarten des neuen Krankenhauses sprach der Monarch unter anderem mit Patient Matthew Shinda, der ihm von seiner eigenen Prostatakrebsdiagnose berichtete.

Als Matthew bemerkte: „Schön zu sehen, dass Sie sich gut erholen“, sprach der König auch über seinen aktuellen Zustand. „Mir geht es nicht so schlecht, vielen Dank“, ließ Charles die Anwesenden wissen. Der Patient erzählte weiter: „Ich habe die gleiche Krankheit. Es ist Prostatakrebs im Endstadium. Ich könnte heute oder morgen gehen.“

König Charles kehrt wieder in seinen Dienst zurück

Nachdem Matthew erklärte, wie die Ärzte bei ihm einen unentdeckten Knoten gefunden hatten, sagte der König: „Ich finde es toll, dass sie immer besser mit diesen Dingen umgehen können. Das Problem ist, dass es immer noch Hoffnung gibt. Das tut mir leid, es ist so frustrierend.“

Der Krankenhausbesuch war die zweite Station des Monarchen an diesem Tag in den West Midlands. Zuvor hatte er das Oratorium des Heiligen Philipp Neri in Birmingham besucht, das nach der Heiligsprechung von Kardinal John Henry Newman besondere Bedeutung erlangte.

Charles hatte im Februar 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihm im Zuge einer Routineoperation an der Prostata eine Krebserkrankung festgestellt wurde. Der Buckingham Palast hat bislang nicht bestätigt, um welche Krebsart es sich handelt. Sicher ist jedoch, dass es nicht Prostatakrebs ist. Seit der Diagnose wird der König ambulant behandelt.