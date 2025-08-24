König Charles auf Schloss Balmoral – mit diesem Gast hat niemand gerechnet

König Charles hat inzwischen offiziell seinen Sommeraufenthalt auf Schloss Balmoral angetreten. Zusammen mit Königin Camilla und weiteren Angehörigen verbringt er mehrere Wochen in Schottland. Besonders auffällig ist ein selten gesehener Begleiter, der das royale Treffen bereichert.

Insidern zufolge wird der Stiefsohn von Prinzessin Beatrice beim Sommerurlaub in Balmoral erwartet. Dort verbringt die Familie von Edoardo Mapelli Mozzi gemeinsame Zeit mit den Royals. Und auch Charles Skandal-Bruder Prinz Andrew soll bald eintreffen.

König Charles lädt Mitglied der königlichen Familie ein

Laut dem „Mirror“ verbringt Christopher Woolf Mapelli Mozzi, genannt „Wolfie“, einige Ferientage auf dem Anwesen. Er ist der Sohn von Edoardo Mapelli Mozzi und Dara Huang, einer US-amerikanischen Architektin. „Wolfie“ lebt bei seiner Mutter in Florida und soll erst kürzlich nach Großbritannien zurückgekehrt sein.

Für ihn ist es angeblich der zweite Aufenthalt auf Balmoral. Obwohl man den Jungen selten in der Öffentlichkeit sieht, war er schon mehrfach an der Seite der Royals. So nahm er am Platinjubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. teil und begleitete seinen Vater zu Feierlichkeiten in Sandringham.

König Charles zeigt Versöhnungsbereitschaft

König Charles hat auch Prinz Andrew eingeladen, trotz anhaltender Kritik, wie der „Express“ schreibt. Diese Geste der Versöhnung sorgt für Aufmerksamkeit. Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson sind in der Craigowan Lodge untergebracht, einem Rückzugsort, den einst Queen Elizabeth II. besonders schätzte.

Der Schritt von König Charles erfolgt nur wenige Tage nach Veröffentlichung eines Enthüllungsbuchs über Andrew. Seine Entscheidung wirkt daher bewusst gesetzt. Mit dieser Einladung will König Charles offenbar ein Zeichen setzen: Familie geht für ihn auch in schwierigen Zeiten vor.

König Charles wurde am Montagmorgen (18. August) offiziell in Balmoral Castle begrüßt, womit sein Sommerurlaub begann. Der König und die Königin werden voraussichtlich bis Mitte September in Schottland bleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.