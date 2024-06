König Charles: Strenge Balkonregel – nur diese Royals dürfen neben dem Monarchen stehen

Bis vor wenigen Jahren war es das große Highlight für viele Royalfans: der jährliche Balkonauftritt der britischen Royals im Rahmen von „Trooping the Colour“. Neben dem Monarchen und den bekannteren Familienmitgliedern bekam man nämlich auch solche zu sehen, die man ansonsten eher nicht zu Gesicht bekommt.

2022 änderte sich dann alles. Da entschied Queen Elizabeth nämlich, dass von nun an nur noch Senior Royals auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palace stehen dürfen. Auch König Charles III. übernahm diese Regel. Für seine Familie bedeutet das: nur noch wenige ausgewählte Mitglieder dürfen neben ihm auf dem Balkon auftreten. Wem die Ehre weiterhin zuteilwird, verraten wir dir jetzt.

König Charles III.: Darum erscheinen die Royals bei „Trooping the Colour“ auf dem Balkon des Buckingham Palace

Am 15. Juni fand die diesjährige „Trooping the Colour“-Parade in London statt. Eine Militärparade zu Ehren des Monarchen (derzeit König Charles III.), mit der der Geburtstag des jeweiligen britischen Staatsoberhauptes im Sommer nachgefeiert wird. Im Vordergrund stehen eigentlich die zahlreichen Soldaten und ihre Demonstration, doch für die meisten Schaulustigen sind es eher die Royals, die ihre Aufmerksamkeit bei diesem Großereignis erregen.

Denn traditionell beobachtet nicht nur der Monarch das Geschehen, sondern auch zahlreiche Familienmitglieder der Windsors. Das Highlight dürfte für viele Royals wohl jährlich der sogenannte „Flypast“ sein, also der Überflug von verschiedenen Militärflugzeugen, den sie vom Balkon des Buckingham Palace verfolgen.

König Charles III.: Nur sie dürfen neben ihm stehen

Szenen, die auch Royalfans lieben, immerhin bekommen sie dann eine Reihe von Royals zu sehen – und das gibt es in dieser Form nicht so oft. Neben Charles stehen dann unter anderem Ehefrau Camilla, Sohn William und Schwiegertochter Kate samt Kindern auf dem Balkon. Aber auch einige weitere Senior Royals gehören zu den Glücklichen.

Darunter Prinz Edward und seine Frau Sophie in diesem Jahr samt Tochter Lady Louise und Prinzessin Anne und ihr Ehemann Sir Timothy Laurence. Außerdem neben König Charles III. stehen dürfen der Herzog und die Herzogin von Gloucester sowie der Herzog von Kent.

Alle weiteren Royals, darunter beispielsweise die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie und deren in Ungnade gefallener Vater Prinz Andrew, müssen das Spektakel am Himmel anderswo verfolgen. So sieht es die strenge Balkonregel vor.