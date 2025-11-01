Star wird bei „Klein gegen Groß“ deutlich – „Fand dich bis jetzt sympathisch“

Am Samstagabend (1. November) sorgt die ARD-Unterhaltungsshow „Klein gegen Groß“ für geballte Spannung, Nervenkitzel und unterhaltsame Momente. Sie hat sich im Laufe der Jahre zu einer sehr gefragten Familienshow gemausert.

Wie gewohnt lädt Moderator Kai Pflaume unterschiedliche Stars und ehrgeizige junge Talente ein, die sich packenden Duellen stellen. Dieses Mal sind unter anderem Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro, Fabian Hambüchen und Amy Macdonald dabei.

Gleich zu Beginn stellen sich die beiden Schauspieler Christian Tramitz und Rick Kanavian dem 12-jährigen Julian im besonderen Bully-Duell. Bully-Duell? Ja, genau richtig hört. Überraschung aller: Der Entertainer Michael Bully Herbig verliest Zitate aus seinen eigenen Filmen, wie „Der Schuh des Manitu“ oder „Traumschiff Suprise“.

„Klein gegen Groß“: Junge erlebt unvergesslichen Moment

Die drei ehrgeizigen Wettkämpfer müssen die Zitate vollständig fehlerfrei zitieren, sie den richtigen Filmen zuordnen und wissen, wer diese Sätze spricht. Für den 12-Jährigen eine Paradedisziplin. „Ich bin ein großer Bully-Fan“, schwärmt er vor der ARD-Kamera.

„Am besten kenne ich den Schuh des Manitu. Ihn habe ich schon 30-mal gesehen“, erzählt er. Na, dann deutet ja alles auf einen haushohen Sieg hin.

Als Michael Bully Herbig die „Klein gegen Groß“-Arena betritt und unter frenetischem Jubel gefeiert wird, strahlt Julian wie ein Honigkuchenpferd. Doch jetzt steht erst einmal die Challenge an. Bevor es so richtig losgeht, müssen Jan Ullrich, Ina Müller, Boris Becker, Christian Tramitz und Rick Kanavian ihre Tipps für den Sieger festlegen.

Bully stellt einen besonderen Fan auf die Probe

Alle drei setzen auf Julian. Doch Christian und Rick trauen einzig und allein sich den Sieg zu. Die zweite Aufgabe von Bully lautet „Liebe Lissi, wie geht es dir?“ Nach kurzer Beratung sind sich Christian und Rick sicher: Es muss der Film Lissi und der wilde Kaiser sein. Zudem erkennen sie ein Gespräch zwischen „Sissi und Franz, dem Kaiser.“

Doch ihre Freude währt nur kurz. Ein kurioser Versprecher sorgt für Aufsehen. Julian reagiert sofort und ruft lautstark: „Sie haben einen Punkt weniger! Er hat Sissi statt Lissi gesagt! Sissi ist in der Bullyparade – Der Film.“ „Das stimmt“, anwortet Kai Pflaume. Plötzlich fällt ihm Christian lachend ins Wort: „Ich fand dich bis jetzt noch sympathisch.“

Hast du die Challenge verpasst? Kein Grund zur Sorge. Wie das gemeinsame Duell ausgeht, wird in der ARD-Mediathek aufgeklärt.