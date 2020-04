„Klein gegen Groß“ (ARD): Kinder treten gegen Promis an – doch ein Detail überschattet die Sendung – „makaber“

Bei der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ haben Kinder nur ein Ziel: die Erwachsenen platt machen. Und das machen sie bei skurrilen Wetten. Bei der „Klein gegen Groß“-Sendung am Karsamstag wurden Kartoffeln geschält, Seil gesprungen und gekickt. Doch eine Tatsache überschattete die komplette Sendung.

Heiner Lauterbach, Regina Halmich und Timo Werner waren nur drei der zahlreichen prominenten Gästen, die sich mit den Kleinen gemessen haben. So musste Halmich in zwei Minuten so oft mit einem Seil hüpfen wie es ging, oder Werner eine Dartscheibe mit Fußbällen treffen.

„Klein gegen Groß“: Junge gewinnt Reise nach Italien

Die Wette von Konrad (11) aus Bielefeld sorgte im Netz für Bestürzung. Bei „Klein gegen Groß“ forderte er Moderatorin und TV-Journalistin Sabine Christiansen heraus. Seine Wette: Er kann alle Länder, die sich auf einer Luftlinie zwischen zwei beliebigen Städten befinden, benennen.

Konrad (11) schlägt Sabine Christiansen bei „Klein gegen Groß“. Foto: NDR / Thorsten Jander

So ging es unter anderem von Peking nach Amsterdam oder von Bangkok nach Helsinki. Mit vier zu drei Punkten schlug er knapp die 62-Jährige.

Vorab sagte Konrad „Klein gegen Groß“-Moderator Kai Pflaume, dass er unglaublich gerne einmal nach Italien reisen möchte. Und wer hätte es geahnt? Als Preis für seinen Sieg bekommt er eine Reise nach Rom für sich und seine Familie geschenkt.

Eine Reise in die italienische Hauptstadt in Zeiten von Corona? Schlechter Scherz. Das dachten sich viele Zuschauer und twitterten fleißig.

Hier einige Tweets:

Das dauert jetzt aber ne Weile bis der nach Rom darf.😂😂 #KleingegenGross — Moɳα 🌻 (@MsMonkBay) April 11, 2020

Was redet der Herr Pflaume da vom REISEN? Corona momentan und Greta machen das künftig unmöglich. #KleingegenGroß — Hamburger Jung (@Cyclassics2011) April 11, 2020

Viele kritisieren außerdem die „Klein gegen Groß“-Ausgabe. Ein Nutzer schreibt: „eine Reise nach Rom als Preis. Die Sendung ist schlecht gealtert.“

Denn aktuell ist es wohl gar unmöglich nach Italien zu reisen. Dort grassiert das Coronavirus mit schrecklichen Folgen. Fast 20.000 Menschen starben bereits an Covid-19.

Ein herrliches Gelato an der Piazza schlecken? Diesen Gewinn wird der kleine Konrad wohl erst in ein paar Monaten einlösen können. Wenn nicht sogar noch später.

+++ Coronavirus akuell: Alle wichtigen Infos im Live-Blog +++

Warum auf die Corona-Krise und die Warnungen des Auswärtigen Amtes für Urlaubsreisen nicht eingegangen wird? Die „Klein gegen Groß“-Sendung wurde bereits im Februar aufgezeichnet. Da spielte das Coronavirus in Deutschland noch keine große Rolle. (ldi)