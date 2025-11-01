„Klein gegen Groß“-Zuschauer aufgebracht – „Unglaublich“

Am Samstagabend (1. November) präsentiert die ARD ein echtes Highlight für alle Liebhaber großer Unterhaltung! In der Erfolgsshow „Klein gegen Groß“ treten mutige Kinder gegen bekannte Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen in spannenden Duellen an.

Schon vor der TV-Ausstrahlung mit Boris Becker, Jan Ullrich, Ina Müller und Co. wurde auf Facebook hitzig debattiert. Und auch während der Show rissen die Diskussionen nicht ab. Doch was genau bewegt die „Klein gegen Groß“-Zuschauer?

„Klein gegen Groß“-Zuschauer diskutieren eifrig

Die Reaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein. Große Vorfreude, pure Begeisterung und starke Kritik am Konzept sowie an der Besetzung sind erkennbar. Zudem rufen vereinzelte „Klein gegen Groß“-Zuschauer zu weniger diskriminierden Kommentaren auf.

Hier eine Übersicht einiger verschiedener Zuschauer-Kommentare:

„Auf Boris Becker hätte man verzichten können. Kein Vorbild.“

„Nur auf Fabian Hambüchen könnte ich gut verzichten. Er wird wieder unfair gewinnen – wie schon einmal. Und dann als Strahlemann neben dem kleinen Verlierer stehen. Seither ist er bei mir unten durch.“

„Schöne Sendung und tolle Kinder.“

„Hat Jan Josef Liefers abgenommen? Kam mir sehr schmal vor.“

„Bei den Kommentaren kann man nur mit dem Kopf schütteln. Meckern, meckern. Keine Idee für Beschäftigung.“

„Es ist eine unterhaltsame Sendung für die ganze Familie.“

„Coole Sendung und vor allem was die Kleinen immer leisten. Wahnsinn.“

„Ist der Pflaume jetzt der Hauptverdiener in der ARD?! Unglaublich.“

Die gesamte „Klein gegen Groß“-Show ist nach der linearen Ausstrahlung übrigens in der ARD-Mediathek verfügbar.