„Klein gegen Groß“-Teilnehmerin mit deutlichem Hinweis – jeder wird es sehen

Am Samstagabend (1. November) bietet der Sender ARD ein großes Highlight für leidenschaftliche Unterhaltungsfans! Bei der Show „Klein gegen Groß“ liefern sich selbstbewusste Kinder mit Stars aus allen Bereichen packende Duelle.

Diesmal müssen sich unter anderem Boris Becker, seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro, Jan Ullrich, Ina Müller, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Fabian Hambüchen und Amy Macdonald in der „Klein gegen Groß“-Arena in ihren Paradedisziplinen beweisen.

Auf Social Media fiebern schon viele Zuschauer und Stars der aktuellen Showausgabe entgegen. Auf dem offiziellen ARD- und „Klein gegen Groß“-Account tummeln sich zahlreiche Kommentare. Doch auf der Plattform ‚X‘ sorgt besonders eine Reaktion einer Teilnehmerin für Aufsehen.

„Klein gegen Groß“: Teilnehmerin meldet sich zu Wort

Viele der Stars, darunter auch Moderator Kai Pflaume, sprühen nur so vor Vorfreude und verweisen auf die aktuelle „Klein gegen Groß“-Ausgabe. Auf ‚X‘ verkündet eine Dame verheißungsvoll: „Ich bin heute mit meinem Chor bei ,Klein gegen Groß‘ auf ARD ab 20.15 Uhr zu sehen. Wir waren vor zwei Wochen in Berlin und haben dort die Sendung aufgenommen.“

Ein Kommentar, der im ‚X‘-Feed für großes Aufsehen sorgt und viele Likes generiert. Die Userin wird beim „Chor-Duell“ für Furore sorgen. Sie singen in ihrer Gruppe unterschiedliche Songs, die Moderatorin Ina Müller und ihr Herausforderer Emil (12) erraten müssen.

Ina Müller muss sich im Erraten von Songs beweisen

Ihre besondere Challenge: Die beiden müssen deutsche Rock- und Pop-Songs allein anhand der Abfolge der drei Wörter „der, die, das“ im Liedtext erraten. Nur wer es schafft, sowohl den Interpreten als auch den Songtitel korrekt zu nennen, erhält einen Punkt.

Wer wird dieses Duell für sich entscheiden? Und wie wird die Dame und ihr Chor ihre ehrenvolle Aufgabe meistern? Diese Fragen werden am Samstagabend (1. November) um 20.15 Uhr bei der ARD-Show „Klein gegen Groß“ beantwortet. Parallel ist sie in der ARD-Mediathek im Stream verfügbar.