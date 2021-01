Klaas Heufer-Umlauf dreht Jogging-Runde mit Starmoderator – der macht ihn völlig alle

Klaas Heufer-Umlauf und Starmoderator haben sich zu Zeiten der Pandemie Etwas einfallen lassen, um dem Alltag für einen Moment zu entfliehen.

Nun posteten Klaas Heufer-Umlauf und Kai Pflaume den Erfolg auf Instagram – mit diesem Ergebnis.

Klaas Heufer-Umlauf: Kai Pflaume postet Errungenschaft

„Waren heute mal wieder eine schöne 10 km Runde zusammen laufen“, leitet der Moderator seinen Beitrag auf der Social Media-Plattform „Instagram“ ein.

Während Kai Pflaume jedoch in die Kamera lächelt, sieht Klaas Heufer-Umlauf alles andere als begeistert aus.

------------------------------------------------------------------

Das ist Klaas Heufer-Umlauf:

wurde am 22. September 1983 in Oldenburg geboren

ist ein deutscher Fernsehmoderator, Schauspieler, Sänger, Filmproduzent und Unternehmer

ist seit 2012 mit der Fernsehmoderatorin Doris Golpashin verheiratet

erlangte Bekanntheit durch Prosieben-Formate wie „Circus HalliGalli“ mit TV-Partner Joko Winterscheidt

------------------------------------------------------------------

Klaas Heufer-Umlauf: Zehn Kilometer in einer Stunde

„Der Kollege hat mal wieder bewiesen, dass er doch ‚a Klaas of its own’ ist“, schreibt Pflaume in seinem Beitrag weiter und lächelt wie ein Honigkuchenpferd. „Da haben wir doch gemeinsam eine neue mega starke Bestzeit für ihn rausgeballert.“

Klaas Heufer-Umlauf scheint von TV-Kollegen Kai Pflaume ziemlich auf Trab gehalten zu werden. Foto: imago images / Eibner

Auch wenn Klaas Heufer-Umlauf lächelt und definitiv mit sich selbst zufrieden sein kann, so verrät sein Blick, dass der Lauf kein Zuckerschlecken war.

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Klaas Heufer-Umlauf: Fit bleiben ist angesagt

„Klaas ist ehrgeizig“, kommentiert ein Nutzer unter dem Post. Und genau das hat er ja schon in vielen Formaten auf Prosieben mit oder auch gegen seinen TV-Partner Joko Winterscheidt bewiesen.

„Herr Pflaume als Personal Trainer – wenn ich in Berlin wohnen würde, gebucht!“, schreibt ein anderer Nutzer.

Ob sich Klaas Heufer-Umlauf nochmal traut mit Kai Pflaume joggen zu gehen – das lässt sich abwarten. (ali)