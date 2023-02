„Kitchen Impossible“ (VOX): Bei Dreharbeiten – Tim Mälzer bricht ab! „Ich will weg hier jetzt“

Bei „Kitchen Impossible“ stellt sich Tim Mälzer einem Kontrahenten gegenüber – diesmal Spitzenkoch René Frank. Die beiden reisen in fremde Länder, wo sie sich kulinarischen Herausforderungen stellen müssen, und erhalten eine Box mit einem Gericht. Dieses gilt es zu analysieren und original nachzukochen. Für die TV-Köche doch eine leichte Aufgabe, sollte man meinen. Doch die Nerven liegen blank.

Besonders bei Tim Mälzer, der geradezu an seinem Gericht verzweifelt. „Ich fühle mich der Aufgabe nicht gewachsen.“ Kann der TV-Koch in der zweiten Ausgabe der neuen VOX-Staffel von „Kitchen Impossible“ dennoch punkten?

„Kitchen Impossible“: Bei Dreh – Tim Mälzer bricht ab!

Für seinen Gegner René Frank gibt es ein Milchreis-Gericht mit Tarte. Tim Mälzer bekommt in Italien eine Lasagne und einen Auberginen-Nachtisch mit Schokolade. Klingt erst mal einfach, ist es aber durchaus nicht. Tim Mälzer: „Boah, ich muss sagen, ich fühle mich der Aufgabe nicht gewachsen, das ist ganz ganz skurril. Ich scheiß mich richtig ein. Eigentlich habe ich nur Angst.“

Als es in der Küche nicht ganz so klappt wie erhofft, wird es dem Koch schließlich zu viel. Das Ende vom Lied: Tim Mälzer bricht an dieser Stelle erst einmal ab und rennt zur Tür hinaus. „Ich muss hier mal raus.“

Nach kurzzeitigem Luftschnappen geht es weiter. Und nach den ersten Ausbrüchen zu urteilen, wird es bei der Hauptspeise gar nicht mal so schlimm wie erst vermutet. „Ich finde, dass der Koch dem Original sehr nahegekommen ist“, stellt die Testesserin fest. Nur beim Nachtisch gibt es deutlich Punktabzug. Zu viel für den „Kitchen Impossible“-Star.

„Hattet ihr nie das Gefühl, nicht dazuzugehören? Das geht mir hier so. Ich glaube, ich gehöre nicht dazu, doch ich wäre gerne. Vielleicht ist es das. Ich will auch weg hier jetzt! Ich brauche mal ne Pause.“ Am Ende gibt es bei Runde 1 immerhin 5,9 Punkte für den Koch.

Kann der 2-Sterne-Koch René Frank da mithalten? Und wie gut kann Mälzer das nächste Gericht nachkochen? Die Auflösung gibt es am Sonntagabend um 20.15 Uhr bei VOX oder aktuell in der Mediathek von RTL+.