„Kitchen Impossible“: Legendäre Folge – Tim Mälzer zu voll zum Drehen

Die letzte „Kitchen Impossible“-Staffel ist gerade erst zu Ende gegangen. Grund genug also, noch mal die Highlights zu feiern. Tim Mälzer gegen Franz Keller - so hieß das Duell in der Folge von „Kitchen Impossible“, die am 16. Februar bei Vox ausgestrahlt wurde. Und das sollte es in sich haben.

Für den Hamburger Tim Mälzer ging es für „Kitchen Impossible“ nach Zypern, wo er ein landestypisches Gericht kochen sollte. Kaum auf der Mittelmeer-Insel angekommen, macht der TV-Koch gleich eine Erkundungstour. Los geht es dabei mit Espresso, doch zu späterer Stunde greift der 49-Jährige zu Ouzo, dem typisch griechischen und zypriotischem Aperitif.

„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer muss Dreh verschieben

Gemeinsam mit lokalen Leuten erkundet er die Küche des Landes - doch das endet feuchtfröhlich und mit einem Kater.

Am nächsten Tag erklärt Tim Mälzer bei „Kitchen Impossible“ mit kratziger Stimme: „Meine Stimme ist ganz schlimm. Mit den lokalen Leuten hab ich mich gestern Abend mit den lokalen Spezialitäten auseinandergesetzt, die man als Schnaps bezeichnen würde. Ich hab nen leichten Kater. Hab ich noch nicht gehabt bei Kitchen. Ich hab nen richtigen Kater.“

Deswegen habe er sogar den Dreh verschieben müssen. „Eigentlich war es um sechs Uhr morgens geplant, jetzt haben wir sieben Uhr morgens.“ Er grinst - denn eingeblendet wird nicht sieben, sondern 10.30 Uhr...

Tim Mälzer und Franz Keller. Foto: TVNOW/ PA / Frank May

Am nächsten Tag mehr Ouzo

Während Tim Mälzer vom Kater gezeichnet von Stand zu Stand schlendert, gibts mehr Ouzo. „Was ist los hier?“, fragt er das Kamerateam. „Habt ihr mir nen Zettel auf den Rücken geklebt? Wo ich hinkomme, kriege ich Schnaps angeboten.“ Immerhin: Nach drei Schnäpsen geht es wieder aufwärts.

Der Koch: „Jetzt habe ich drei Schnäpse getrunken und die Lampe wieder voll!“ Na dann: Prost! (cs)

