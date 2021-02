„Kitchen Impossible“ (Vox): Änderung in neuer Staffel – das gab es so noch NIE

„Kitchen Impossible“ ist zurück! Am Sonntag startet die sechste Staffel der Koch-Serie mit Tim Mälzer. Doch diesmal läuft es nicht ab, wie es die Fans gewohnt sind. Vieles ist anders in der Show.

Kaum überraschend wurden wegen der Corona-Pandemie die sechs neuen Folgen von „Kitchen Impossible“ ausschließlich in Deutschland und Österreich gedreht. Das heißt im Klartext: keine exotischen Menüs aus Fernost. „Die neue Situation hat in uns die Kreativität geweckt. Dadurch, dass wir nicht nur heimische Gerichte nachkochen mussten, waren die Aufgaben aber nicht minder herausfordernd“, erzählt Tim Mälzer vor der Show.

Doch nicht nur das wird diesmal anders laufen. „Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Koch-Competition macht sich der Gegner der „Kitchen Impossible“-Legende auch selbst zum Originalkoch bei einer von Tim Mälzers kulinarischen Herausforderungen!“, kündigt Vox groß an.

Tim Mälzer wird am Sonntag zu Besuch bei Spitzenkoch Lucki Maurer vom Rattenberger Restaurant „STOI“ in Bayern sein. Und genau dessen Menü muss er schließlich nachkochen. Ob ihm das gelingt?

Tim Mälzer besucht in der neuen Folge von „Kitchen Impossible“ Starkoch Lucki Maurer. Foto: Vox

Mälzer schickt seinen Kontrahenten folgerichtig in seine Heimat nach Hamburg. Dort soll er Aalsuppe und Labskaus kredenzen. Ein Duell zwischen Nord- und Süddeutschland also. Wer da wohl als Sieger hervorgehen wird? Spätestens am Sonntagabend erfahren wir es.

„Kitchen Impossible“ wird am Sonntag, 14. Februar, um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt.

So läuft "Kitchen Impossible" normalerweise ab:

In jeder Sendung tritt Tim Mälzer gegen einen anderen Koch an

Beide Kontrahenten schicken den Anderen in je zwei unterschiedliche Länder. Dort müssen sie ohne Zutatenliste und Rezept die Spezialität eines ortsansässigen Kochs nachkochen

Eine Jury aus Stammgästen des ortsansässigen Gastronomen bewertet anschließen, wie nah das Gericht dem Original kommt

"Kitchen Impossible" läuft in der mittlerweile sechsten Staffel jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf VOX

Neben seiner Vox-Sendung hat Tim Mälzer auch einen Podcast. In „Fiete Gastro – Der auch kulinarische Podcast“ war im September 2020 auch Judith Rakers zu Gast. Die Tagesschau-Moderatorin hat dort unter anderem über ihre Kochkünste gesprochen. Hier mehr lesen >>> (js)