„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer zum ersten Mal völlig ahnungslos – „Größte Herausforderung, vor der ich je stand“

Am Sonntagabend (19. März) schicken sich „Kitchen Impossible“-Urgestein Tim Mälzer und seine Kontrahentin Graciela Cucchiara auf große Reise. In jeweils zwei Ländern müssen sie wieder einmal ihre Kochkünste unter Beweis stellen und ein ausgewähltes Gericht ohne Rezept in der Originalküche nachbasteln.

Dieses Mal stößt Tim Mälzer an seine Grenzen – und das noch bevor er die berüchtigte schwarze Box überhaupt geöffnet hat. In einer neuen Ausgabe von „Kitchen Impossible“ stellt sich der Profi-Koch seiner bisher größten Herausforderung, wie er vor der Vox-Kamera zugibt.

Irre Wende bei „Kitchen Impossible“: Tim Mälzer hat „wirklich richtig Angst“

Dieses Mal misst sich Tim Mälzer mit einer echten Herzensköchin. Graciela Cucchiara ist gebürtige Argentinierin mit italienischen Wurzeln und ist auf ihrem Gebiet eine absolute Expertin. Bei dem Kennenlernen mit dem „Kitchen Impossible“-Star stellt sie ihm eine Aufgabe, die ihn verzweifeln lässt.

Als Graciela Cucchiara dem „Kitchen Impossible“-Star eröffnet, in welche Länder sie Tim schickt, muss er erst einmal schlucken. Als erstes geht es für den Hamburger nach Italien. „Ich glaube, das wird richtig schlimm. Ich habe wirklich richtig Angst vor der Schlichtheit der italienischen Küche und der Perfektion in der routinierten Umsetzung – sprich ich habe Angst vor der Nonna“, gesteht der 52-Jährige. Doch es ist sein zweites Reiseziel, das ihm wahrlich Schweißperlen auf die Stirn treibt.

Selbstverständlich schickt Graciela Cucchiara ihren Gegenspieler in ihre Heimat Argentinien. „Jetzt kommen wir zur größten Herausforderung bei ‚Kitchen Impossible‘, vor der ich je stand“, gibt Tim Mälzer offen zu. Der TV-Koch scheint völlig ahnungslos. „Ich weiß nicht, wofür Argentinien steht“, behauptet er. Diese Unwissenheit könnte ihm tatsächlich den Sieg kosten.

Am Ende zeigen sich die Argentinier jedoch völlig begeistert von Tims Kochkünsten und geben ihm insgesamt 90 Punkte für sein Gericht. Damit gewinnt er das „Kitchen Impossible“-Duell gegen Graciela.