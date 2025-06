Tim Mälzer: Nach „Kitchen Impossible“ folgt die Quittung

„Kitchen Impossible“ startete am 27. April mit der zehnten Staffel auf Vox – und das zunächst äußerst erfolgreich. Die ersten beiden Folgen knackten die Millionenmarke, Folge zwei erzielte sogar einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Ein voller Erfolg! Auch die darauffolgenden Episoden konnten an diesen Lauf anknüpfen. Man könnte also meinen, dass auch die Ausgabe am Sonntagabend (1. Juni) wieder ein Quoten-Hit wurde.

Doch weit gefehlt. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: Für Starkoch Tim Mälzer gab es diesmal die Quittung.

„Kitchen Impossible“: Nach der Ausstrahlung wird es deutlich

Bei der Ausstrahlung am Sonntagabend (1. Juni) ist der Ofen vorerst aus. Statt erneut mit starken Zahlen aufzuwarten, musste Tim Mälzer mit „Kitchen Impossible“ diesmal einen Dämpfer hinnehmen. Nur 0,76 Millionen Zuschauer schalteten ein. Das entspricht einem Marktanteil von 3,9 Prozent, wie das Medienportal „DWDL“ berichtet.

Besonders bitter: Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ließ das Interesse deutlich nach. Nur 0,31 Millionen junge Zuschauer sorgten für magere 7,6 Prozent Marktanteil. Dabei hatte die Folge inhaltlich einiges zu bieten.

„Kitchen Impossible“: Plötzlich herrscht Drehverbot

In der „Best Friends Edition“ zog es Mälzer und seine Mitstreiter Edi Frauneder und Mario Lohninger nach New York. Doch nicht nur das Kochen wurde zur Herausforderung. Beim Dreh vor der Brooklyn Bridge wurden die Sterneköche kurzerhand von der Security verscheucht. „Ich muss euch bitten, die Dreharbeiten einzustellen. Das hier ist Privatgelände“, hieß es streng.

Prompt mussten Boxen und Equipment gepackt und ein neuer Spot gesucht werden. Frauneder nahm’s mit Humor: „Hey Mario, du bist keine 24 Stunden in der Stadt und wirst schon irgendwo rausgeworfen. Ich glaube, das ist absoluter Rekord, sogar für dich!“

Kommenden Sonntag geht die 10. Staffel von „Kitchen Impossible“ in eine neue Runde, ebenfalls wieder in der „Best Friend Edition.“ Dann heißt es: Tim Mälzer vs. Hans Neuner vs. Tim Raue.