„Kitchen Impossible“: Eklat um Tim Mälzer – der Sternekoch wirft hin!

Bei „Kitchen Impossible“ treffen in der aktuellen Folge zwei alte Bekannte aufeinander: Tim Mälzer duelliert sich mit Max Strohe, gegen den der Hamburger Sternekoch bereits in der ersten Staffel der Kochsendung angetreten ist.

Damals hat Mälzer bei „Kitchen Impossible“ eine Niederlage einstecken müssen, für die er sich jetzt revanchieren wollte – doch Strohe stellt seinen Widersacher vor eine unlösbare Aufgabe, die ihn zur totalen Verzweiflung bringt.

Kitchen Impossible: „Das ist doch keine Herausforderung“

Während Tim sich bei seiner ersten Station in Deutschland noch souverän schlägt, wartet in Usbekistan eine unlösbare Aufgabe auf ihn: Smosas, gefüllte und in einem Tonofen gebackene Teigtaschen.

Beim Testessen und Analysieren des Gerichts ist Tim noch siegessicher und stuft das Nachkochen als banal und langweilig ein: „Das ist ein gutes Essen, aber das ist doch keine Herausforderung für mich“, sagt der Sternekoch.

Weit gefehlt! Mälzer scheitert an genau der Komponente, über die er sich die wenigsten Sorgen gemacht hatte: dem Teig. Sorglos rührt er einen simplen Teig zusammen, bei dem er gleich zwei entscheidende Zutaten vergisst: Salz und Kuhfett.

So funktioniert „Kitchen Impossible“

Bei „Kitchen Impossible“ schicken Tim Mälzer und ein anderer Koch sich auf je zwei kulinarische Reisen.

Die Kontrahenten müssen vor Ort eine regionale Spezialität eines lokalen Kochs verkosten, analysieren und nachkommen.

Dabei kennen sie weder die Zutaten noch die Zubereitungsmethode. Am Ende bewerte eine Jury, die sich aus Stammgästen des ortsansässigen Kochs zusammensetzt, das Ergebnis.

Die Kochshow, mittlerweile in der fünften Staffel, läuft sonntags, um 20:15 Uhr bei VOX.

Doch zur endgültigen Verzweiflung bringt ihn die Zubereitungsmethode: Die Smosas müssen in einem sogenannten Tandur-Ofen gebacken werden, einem runden Tontopf mit einem Feuer in der Mitte.

Mälzer scheitert am Ofen

Die Teigtaschen müssen dabei an die Wände geklebt werden, was ohne Salz und Kuhfett nicht funktioniert. „Er hat mehr und mehr Gründe, schlecht gelaunt zu sein“, kommentiert der usbekische Koch.

Beim Anblick des Ofen schwant Mälzer bereits Böses. Und beim ersten Kontakt mit der Tontopf verbrennt sich der Koch Finger und Unterarme: „Verdammte Drecksrotze“, schimpft Mälzer – und schmeißt hin.

Tim Mälzer verzweifelt am usbekischen Nationalgericht Foto: Screenshot VOX

Zum ersten Mal in der Geschichte von „Kitchen Impossible“ gibt Mälzer auf! Der usbekische Koche kann zwar das Koch-Desaster retten, indem er Tims Füllung nimmt und sie in seinen eigenen Teig packt. Mälzers Stolz allerdings ist da schon gebrochen.

So geht er auch aus dem zweiten Duell gegen Max Strohe als Verlierer hervor. Doch entgegen der Behauptung „wenn ich das zweite Mal verliere, höre ich auf“, zeigt Mälzer sich am Ende der Sendung wieder gewohnt großspurig und fordert Stroh zu einem dritten Duell heraus. (lh)