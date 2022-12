„Transformers 7“ im Kino: Neuer Trailer zerstört Fan-Hoffnungen – „Schade um die Reihe“

Die „Transformers“-Reihe ist ein erstaunliches Phänomen. Denn während Kritiker die Sci-Fi-Roboter-Action immer wieder in der Luft zerreißen, lieben die Fans die Klopperein zwischen den tapferen Autobots und den fiesen Decepticons. Die Folge: Sechs „Transformers“-Filme in den letzten 15 Jahren – und weltweit über 4,6 Milliarden Euro (!) Einnahmen an den Kino-Kassen.

2023 soll nun „Transformers 7: Aufstieg der Bestien“ folgen. Am Donnerstag (1. Dezember) veröffentlichte Paramount den erste Trailer zum neuen Action-Blockbuster. Und auch, wenn unter den Fans eine große Vorfreude zu spüren ist – so macht sich bei einigen Zuschauern auch große Trauer breit. Sie hatten bis zum Ende gehofft, dass „Transformers 7“ eine andere Richtung einschlagen würde.

Kino: Darum geht es in „Transformers 7: Aufstieg der Bestien“

„Transformers 7: Aufstieg der Bestien“ spielt in den 90er Jahren und läutet laut Studio Paramount „eine völlig neue Transformers-Ära“ ein. Die Autobots unter der Führung von Optimus Prime treffen dabei auf eine weitere Transformers-Art – die „Maximals“, die in Gestalt wilder Tiere wie Gorillas, Nashörner oder Tiger auftreten. Die Story basiert auf der Zeichentrickserie „Beast Wars: Transformers“ aus den späten 90ern. Entsprechend groß ist die Nostalgie bei vielen Fans, die nun endlich die Helden ihrer Kindheit in einem großen Live-Action-Blockbuster auf der Kinoleinwand sehen dürfen.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn wie so oft im Leben wird auch hier deutlich, dass man eben nie alle restlos glücklich machen kann. Während einige Zuschauer mit den Zeichentrickserien der 90er groß geworden sind, wuchsen spätere Generationen mit den „Transformers“-Filmen von Michael Bay auf, die von 2007 bis 2017 erschienen. Und die sind tieftraurig, dass man das Franchise nun offenbar komplett neu aufsetzt, anstatt die Story „ihrer“ alten Filme fortzusetzen.

Fans wünschen sich Fortsetzung der Michael-Bay-Filme

Fünf Transformers-Filme inszenierte Regisseur Michael Bay. In den ersten drei (2007-2011) stand Shia LaBeouf als Sam Witwicky im Mittelpunkt der Handlung, in Teil vier und fünf (2014-2017) kämpfte Mark Wahlberg an der Seite der Transformers. Vieles deutete darauf hin, dass im sechsten Teil dann Optimus Prime auf seinen Erzfeind Unicron treffen würde – doch diese Fan-Hoffnungen wurden schnell zerstört.

Mehr News:

Denn 2018 folgte der radikale Neustart: Mit dem sechsten Film „Bumblebee“, der im Jahr 1987 spielt, erhielt die Reihe ein sogenanntes Reboot. Heißt: Die bisherigen Filme werden ignoriert und man fängt nochmal von vorne an. „Aufstieg der Bestien“ ist daher eine Fortsetzung von „Bumblebee“ und keine Weiterführung der Bay-Filme.

Große Trauer: „Kindergartenmüll“

Ein Fakt, der viele Fans der Reihe traurig stimmt:

Schade, dass die Bay-Filme keinen vernünftigen Abschluss bekommen

Transformers 1 – 3 waren die besten Filme, eine Fortsetzung dazu wär mal cool

Michael Bay war in Sachen „Transformers“ der Hammer. Er hat dieses Franchise erst richtig zum Leben gebracht und mit Teil 4 auf ein neues unfassbar geiles episches Level gebracht. Und jetzt wird es durch diesen Kindergartenmüll wieder alles zerstört.

Ich will doch einfach nur eine Fortsetzung zu Teil 5.

„Transformers 6: Aufstieg von Unicron“ wäre so ein genialer und vor allem epischer Abschluss gewesen für das ganze Franchise, und das ohne einen sprechenden Roboter-King-Kong.

Die Bay Filme waren so genial. Jetzt wirkt alles so klein und schäbig, irgendwie halbherzig. Ich will Explosionen, krasse Transformationen, flache aber gelungene Witze und am besten nochmal Shia LaBeouf, wäre krass. Schade, dass wird wohl nicht mehr kommen. Schade um die Reihe.

„Transformers 7: Aufstieg der Bestien“ startet am 8. Juni 2023 im Kino.