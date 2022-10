Kino: Neuer „Star Wars“-Film geplant – DAS müssen Fans jetzt wissen

Vor fast drei Jahren lief mit „Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ zuletzt ein „Star Wars“-Film im Kino. Eigentlich gar nicht mal so lange her. Doch seitdem gab es derart viel „Star Wars“-Serienfutter beim Streamingdienst Disney+, dass die Erinnerung an den Sternenkrieg auf der großen Leinwand schon fast wieder zu verblassen droht.

Doch wie sieht es aus mit der Kino-Zukunft für „Star Wars“? Da herrscht viel Bewegung. Offenbar plant Disney nicht, Lichtschwerter, Jedi-Ritter und die Macht nur noch auf dem heimischen Streaming-Markt anzubieten. Jetzt soll eine zweifache Oscar-Gewinnerin das „Star Wars“-Comeback für die große Leinwand inszenieren.

Kino: Neuer „Star Wars“-Film in Planung

Wie das Branchen-Portal „Hollywood Reporter“ berichtet, steht ein neuer „Star Wars“-Film in den Startlöchern. Regie soll Sharmeen Obaid-Chinoy führen. Die 43-jährige Pakistanerin gewann 2012 und 2016 bereits den Oscar für den Besten Dokumentarkurzfilm und wird mit ihrem „Star Wars“-Film ihren ersten großen Kino-Blockbuster inszenieren. Das Disney-Team kennt sie bereits gut: Für die Disney+-Serie „Ms. Marvel“ (2022) saß sie bei zwei Episoden auf dem Regiestuhl.

Der bisher letzte Kinofilm der Reihe: „Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019). Foto: IMAGO / Everett Collection

Das Drehbuch stammt aus der Feder von zwei Serien-Autoren: Damon Lindelof, einem der Macher des TV-Erfolgs „Lost“, und Justin Britt-Gibson, der die Vampirserie „The Strain“ schrieb. Doch worum soll es in dem neuen „Star Wars“-Film gehen?

Kino: Erste Details zum neuen „Star Wars“-Film

Genaues ist natürlich noch nicht bekannt. Er soll zwar chronologisch nach den Ereignissen von „Der Aufstieg Skywalkers“ angesiedelt sein – aber es soll darin nicht um eine Weiterführung der Skywalker-Saga gehen. Charaktere aus den Episoden 7 bis 9 könnten zwar auftreten, im Fokus sollen aber neue Figuren und Geschichten stehen.

Auch interessant: Es soll sich um einen alleinstehenden Film handeln und nicht etwa um den Beginn einer neuen Trilogie. Also keine „Episode X“. Erst wenn sich der Streifen als Erfolg herausstellt, wolle man weiter planen, so der „Hollywood Reporter“.