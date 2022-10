Kino: Marvel-Liebling wechselt zur Konkurrenz – und alle Stars rasten aus

Bei Warner Bros. und DC folgt gerade ein Paukenschlag auf den anderen! Zuerst verkündet Henry Cavill sein Kino-Comeback als Superman (>>> hier bekommst du alle Infos). Und jetzt wird einfach mal die Chefetage bei den DC-Filmemachern komplett neu besetzt – ausgerechnet mit einem Regisseur, der seinen größten Erfolg bei den großen Konkurrenten Marvel und Disney feierte!

James Gunn brachte 2014 „Guardians of the Galaxy“ ins Kino – und machte aus einem unbekannten Marvel-Comic einen Mega-Blockbuster, der das Publikum begeisterte. Teil 2 folgte 2017, ein dritter Teil wurde für nächstes Jahr angekündigt. Doch Gunns Comic-Liebe kennt keine Verlagsgrenzen. Und nach seinem ersten DC-Ausflug als Regisseur von „The Suicide Squad“ (2021) folgt nun dort die Festanstellung.

Kino: James Gunn übernimmt Filmabteilung von DC

James Gunn und Produzent Peter Safran („The Conjuring“, „Aquaman“) sind die neuen Bosse in der Filmabteilung von DC. Sie entscheiden fortan, welches Comic in welcher Form als Kinofilm oder Streaming-Serie adaptiert wird. Damit wird Gunn zum Co-Chef des direkten Konkurrenten von Comic-Riese Marvel, für die er gleichzeitig noch „Guardians of the Galaxy 3“ dreht. Ein Drahtseilakt?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aus finanzieller Sicht überrascht die Personalie zunächst. James Gunns Premierenfilm bei DC, „The Suicide Squad“, spielte im Sommer 2021 weltweit rund 167 Millionen Euro ein – und damit knapp 20 Millionen weniger, als der Film gekostet hat. Ein klassischer Flop also. Doch das Feedback von Kritikern und Fans fiel derart positiv aus, dass DC nun doch bereit ist, Gunn das Ruder in die Hand zu geben. Sehr zu Freude einer ganzen Reihe an Hollywood-Promis.

Kino: Glückwünsche von zahlreichen Hollywood-Stars

„Ja, es ist wahr. Ich freue mich, hier zu sein“ – mit diesen Worten verkündete James Gunn auf Instagram seinen neuen DC-Job. Sofort folgten die Glückwünsche aus der ganzen Filmwelt:

„Glückwünsch, Mann!“ – Jamie Alexander (spielt Lady Sif in Marvels „Thor“-Filmen)

„Glückwunsch, Boss!“ – Zachary Levi („Shazam“ / DC)

„Irre! Absolut verdient“ – Michael Rosenbaum (Lex Luthor aus der Superman-Serie „Smallville“)

„Absolut fantastische Neuigkeiten. Ich kann es kaum abwarten, eine Reihe von Ambush Bug-Filmen zu sehen“ – Kumail Nanjiani („Eternals“ / DC)

„Wooohoooo!“ – Viola Davis (Amanda Waller aus dem DC-Kinouniversum)

„Für James: Glückwunsch“ – Mark Hamill („Star Wars“)

„Heilige Scheiße. Bravo, Mann! Ich kann es nicht abwarten zu sehen, was du da kochen wirst“ – Aaron Paul („Breaking Bad“)

„Irre“ – Jessica Alba

Auch Pom Klementieff, die zum Cast von Gunns „Guardians of the Galaxy“-Filmen gehört, und „Black Panther“-Star Michael B. Jordan feiern den neuen Job des Regisseurs.

Mehr News:

Doch wie gesagt: Zunächst muss Gunn erst einmal „Guardians of the Galaxy 3“ für Marvel fertigstellen. Ein Weihnachtsspecial mit dem Comic-Charakteren soll Ende November bereits auf Disney+ erscheinen.