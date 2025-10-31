Kino-Knaller heute im TV: Netflix bietet den Film nicht mal an

Das Wochenende naht mit großen Schritten und du weißt noch immer nicht, was du am Freitagabend (31. Oktober 2025) im TV schauen kannst? Nun gut, es ist Halloween, da zwingt sich ein gruseliger Horrorstreifen ja fast auf. Doch wem an diesem letzten Abend des Oktobers nicht zum Gruseln zumute ist, der sollte sich vielleicht einmal das Primetime-Programm von RTL Zwei zu Gemüte führen. Der Sender mit Sitz in Grünwald bringt nämlich eher etwas für die Lachmuskeln auf die heimische Leinwand.

Was wir genau meinen? Natürlich den Kino-Hit „Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis“ aus dem Jahre 2007. Damals hatte der Londoner Polizist Nicholas Angel (gespielt von

Simon Pegg) die Kinosäle ausrasten lassen. Allein am Eröffnungswochenende spielte die Action-Komödie in Großbritannien 7,1 Millionen Pfund ein. Es sollten noch einige Millionen folgen. Doch worum geht es überhaupt?

RTL Zwei zeigt Action-Komödie zu Halloween

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Polizist Nicholas Angel. Der Beamte gilt als bester Ordnungshüter von ganz England. Doch aufgrund seiner brillanten Ergebnisse gerät er in den Fokus seiner K0llegen. Die stehen im Vergleich mit ihm nämlich ganz schön doof dar. Gegen seinen Willen wird Angel ins beschauliche Dörfchen Sandford versetzt. Eigentlich ist hier der Hund begraben, doch dann erschüttert eine Mordserie die Dorfbewohner.

Ein echtes Abenteuer also, das auch die Kritiker begeistern konnte. „Eine höchst vergnügliche, durch und durch britische Komödie, die mit guten Darstellern und treffendem Dialogwitz sympathisch unterhält und dabei mit klug eingesetzten Filmzitaten aufwartet“, heißt es beispielsweise im Lexikon des internationalen Films. Und die Deutsche Film- und Medienbewertung FBW bewertete den Kino-Hit mit dem Prädikat „besonders wertvoll“.

Netflix hat den Film nicht im Programm

Die Begründung: „Diese sehr britische Komödie ist ein parodistisch gewobener, immer wieder überraschender Flickenteppich, in dem von Polizeifilm, Agatha-Christie-Krimis, Buddy-Movies bis zu Splatterfilmen und brutalen Action-Orgien alles gnadenlos durch den Kakao gezogen wird. Der Witz ist dabei so abgedreht und treffend, dass man aus dem Lachen kaum herauskommt. Die Pointen sind mit einem zugleich präzisen und rasanten Timing gesetzt, und die Komik ist überraschend variantenreich. Wohl selten ist solch eine alberne Geschichte so intelligent erzählt worden.“

Also einschalten. Denn sonst wird es teuer. Sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei Sky und Maxdome gibt es den Film nur als kostenpflichtige Leih- beziehungsweise Kauf-Version. Bei Netflix ist er in Deutschland nicht vorhanden. RTL Zwei zeigt den Film am 31. Oktober 2025 um 20.15 Uhr. Eine Wiederholung hat der Sender für den 2. November um 2.55 Uhr angesetzt.