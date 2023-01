Kino: Kult-Klassiker „Ghost – Nachricht von Sam“ neu verfilmt? Mega-Star will Swayze-Nachfolger werden

Remakes, Reboots oder Fortsetzungen von erfolgreichen Kult-Klassikern aus den 80ern oder 90ern liegen in Hollywood gerade voll im Trend. Dass dieses Konzept bestens funktioniert, zeigte zuletzt Tom Cruise mit „Top Gun: Maverick“ – ein Sequel, das 36 Jahre nach dem Original erschien, und mittlerweile auf Platz 12 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten (!) geklettert ist (Einspielergebnis: fast 1,5 Milliarden US-Dollar).

Jetzt suchen Studios natürlich händeringend nach neuen bekannten Titeln, die sich für ein modernes Publikum neu auflegen lassen. Ein Hollywood-Mega-Star hat nun offiziell verkündet, dass er den Romantik-Klassiker „Ghost – Nachricht von Sam“ zurück ins Kino bringen will – und möglicherweise sogar selbst gerne in die Hauptrolle schlüpfen würde.

Kino: Remake von „Ghost – Nachricht von Sam“

Das Original von 1990 gehört zu DEN Romantik-Klassikern der Filmgeschichte. Patrick Swayze (†2009) verkörpert Titelfigur Sam, der von seinem korrupten Geschäftspartner Carl getötet wird – und dann als Geist aus dem Jenseits versucht, seine große Liebe Molly (Demi Moore) vor Carl zu beschützen.

Patrick Swayze und Demi Moore in „Ghost – Nachricht von Sam“ (1990) Foto: IMAGO / United Archives

Allein die Töpferszene mit Swayze und Moore zu den Klängen von „Unchained Melody“ der Righteous Brothers genießt absoluten Kult-Status. Fans können sich wohl nur schwer ein anderes Paar als Swayze und Moore in der Szene vorstellen – doch offenbar wird es genau dazu bald kommen. Denn die Produktionsfirma eines Hollywood-Stars besitzt die Rechte zum Klassiker und denkt laut über eine Neuverfilmung nach.

Channing Tatum als Swayze-Nachfolger

Die Rede ist von niemand geringerem als „21 Jump Street“-Star Channing Tatum. Der 42-Jährige, der ab dem 8. Februar mit „Magic Mike 3“ im Kino zu sehen ist, besitzt die Produktionsfirma „Free Association“ – und plauderte in einem Interview kürzlich mal so nebenbei aus, dass er die Rechte zu „Ghost“ besitze und an einem Remake arbeite. Dass Tatum dabei auch ein Kandidat für die Swayze-Rolle ist, versteht sich von selbst.

„Aber wir werden etwas anderes daraus machen“, betont Channing Tatum und weist im Gespräch mit „Vanity Fair“ daraufhin, dass das Original einige problematische Stereotypen beinhalte. „Ich glaube, es muss sich ein bisschen verändern.“