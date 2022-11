Kino: Ryan Reynolds verrät trauriges „Deadpool“-Detail – Fans müssen jetzt ganz stark sein

Die Fans scharren schon ungeduldig mit den Hufen. Vier Jahre ist es her, dass Ryan Reynolds zuletzt als selbstironischer Marvel-Antiheld „Deadpool“ im Kino zu sehen war. Dann blieb es lange sehr ruhig um den unsterblichen Mutanten mit dem losen Mundwerk – bis Reynolds vor ein paar Wochen mit einer Hammer-Ankündigung um die Ecke kam.

„Deadpool 3“ kommt. Und nicht nur das. Für den dritten Teil kehrt sogar Hollywood-Superstar Hugh Jackman in seiner „X-Men“-Kult-Rolle als „Wolverine“ ins Kino zurück! Begeisterungsstürme bei Fans, alles wunderbar… könnte man meinen. Doch offenbar gibt es nicht nur schöne Neuigkeiten aus der „Deadpool“-Welt.

Was Ryan Reynolds jetzt verraten hat, dürfte viele Fans eher traurig stimmen.

Kino: Reynolds lässt Träume von „Deadpool“-Fans platzen

Reynolds befindet sich aktuell auf Promo-Tour für seinen neuen Film „Spirited“ (seit 18. November auf Apple TV+) – eine moderne Musical-Variante von Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“. Reynolds schlüpft in die Rolle des fiesen Geizkragens, der von einem Geist (Will Ferrell) an die wahren Werte von Weihnachten und Menschlichkeit erinnert wird. So weit, so gut. Doch in einem Interview mit „The Big Issue“ ließ Reynolds plötzlich alle „Deadpool“-Fans aufhorchen.

Spätestens in „Spirited“ sieht man deutlich, dass Reynolds großen Spaß an Musical-Szenen hat. „Ich hätte liebend gerne eine Gesangs- und Tanz-Nummer in einem Deadpool-Film“, gesteht der 46-Jährige – und packt dann aus: „Vor vier Jahren haben Rhett Reese, Paul Wernick und ich einen Weihnachtsfilm mit Deadpool in der Hauptrolle geschrieben.“

Ryan Reynolds arbeitete an einem „Deadpool“-Weihnachtsfilm. Foto: IMAGO / Everett Collection

Oha! Ein schöneres Geschenk könnten sich „Deadpool“-Fans wohl kaum unter dem Weihnachtsbaum wünschen. Doch dann lässt Reynolds alle Träume direkt wieder platzen.

Kino: Skript für „Deadpool“-Weihnachtsfilm ging verloren

Im März 2019 kaufte Disney das Studio „20th Century Fox“ – inklusive aller damit verbundenen Filmrechte. Darunter auch „Deadpool“. Doch das Skript für den „Deadpool“-Weihnachtsfilm ging im ganzen Übernahme-Chaos verloren, wie Reynolds erzählt. „Und der Film wurde niemals gedreht.“ Wie bitter! Dieses Projekt werden die Fans wohl niemals auf der großen Leinwand bewundern dürfen… oder etwa doch?

Reynolds will die Hoffnung nicht aufgeben: „Vielleicht können wir diesen Film eines Tages doch drehen. Es ist kein Musical, aber es ist ein kompletter Deadpool-Weihnachtsfilm. Eines Tages also vielleicht.“ Eine feste Zusage ist das nicht. Aber jetzt, wo „Deadpool“ zu Disney gehört, ließe sich eine solche Idee womöglich als weniger kostspieliges Streaming-Projekt für „Disney+“ umsetzen.

„Deadpool 3“ soll in den USA am 8. November 2024 im Kino anlaufen.