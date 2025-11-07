Kim Virginia schlägt Alarm – „Überlege, zur Polizei zu gehen“

Wo steckt Nikola Grey? Diese Frage beschäftigt nicht nur seine Freundin Kim Virginia, sondern inzwischen auch viele Fans. Der Reality-TV-Star, früher bekannt als Nikola Glumac, ist seit Tagen spurlos verschwunden. Zurück bleibt eine fassungslose Kim Virginia und drei Dalmatinerwelpen, um die sie sich nun allein kümmern muss.

Seit mehreren Tagen gibt es kein Lebenszeichen von Nikola. Niemand weiß, wo er steckt oder warum er verschwunden ist. Seine Partnerin Kim Virginia schlägt Alarm. Sie habe Freunde und Familie kontaktiert – doch niemand könne ihr helfen. Selbst engste Vertraute seien ratlos.

Sorge um Nikola wächst

Lange wollte Kim Virginia keine Polizei einschalten. Sie hoffte, Nikola habe sich nur kurzzeitig zurückgezogen, um den Kopf freizubekommen. Doch die Ungewissheit wird immer schwerer zu ertragen. „Ich überlege tatsächlich, heute zur Polizei zu gehen“, erklärt sie offen in ihrer Instagram-Story.

Zusätzlich zur emotionalen Belastung hat Kim Virginia auch praktische Sorgen. Das Paar hatte sich erst kürzlich drei Dalmatinerwelpen angeschafft. „Ich dachte nicht, dass er mich mit den Hunden allein lassen würde“, sagte sie verzweifelt. Zwischen Füttern, Tierarztbesuchen und Schlafmangel kämpft sie sich nun allein durch den Alltag.

Kim Virginia spricht von Vorfall vor Verschwinden

Besonders rätselhaft: Kim Virginia erwähnte, dass „etwas vorgefallen“ sei, bevor Nikola verschwand. Was genau passiert ist, will sie allerdings nicht verraten. Sie wolle keine Panik auslösen, solange unklar sei, was wirklich geschehen ist. Trotzdem wirkt ihre Angst in jedem Satz spürbar.

Als wäre das nicht genug, muss sich Kim Virginia auch noch um die kranken Welpen kümmern. Der Tierarzt habe Giardien festgestellt – Parasiten, die den Dünndarm befallen. Wegen der Ansteckungsgefahr solle sie sich vorerst von anderen Menschen und Hunden fernhalten.

Während sie weiter auf ein Lebenszeichen von Nikola hofft, wächst die Sorge stündlich. Auf Nikolas Instagram-Kanal tauchte zuletzt am 30. Oktober ein Hinweis auf: „Manche Dinge merkt man erst, wenn sie zu spät sind. Ich muss das jetzt für mich klären.“ Seitdem herrscht Funkstille.