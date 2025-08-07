Bittere Klatsche für Kim Virginia: Die Million ist futsch

Noch vor wenigen Tagen war Kim Virginia Hartung (30) stolze Millionärin, zumindest auf Instagram. Doch jetzt erlebt sie eine kleine Follower-Flaute! Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin muss sich von ihrer heiß geliebten Zahl verabschieden. Die magische Million ist nun offiziell Geschichte!

Statt 1,02 Millionen hat Kim plötzlich „nur noch“ 990.000 Follower (Stand: 6. August, 16:50 Uhr). Autsch! Die Fans wenden sich ab und das hat Gründe!

Kim Virginia verliert Instagram-Follower

Erst das Drama um die Fehlgeburt nach einem Tritt in den Magen, dann das Umzugschaos von Dubai in ein anderes Emirat – und obendrauf die ewige On-Off-Beziehung mit Skandal-Boy Nikola Glumac (29). Selbst die treusten Fans dürften da den Überblick verloren haben.

Besonders brisant: Viele Nutzer warfen Kim öffentlich vor, das alles nur für Aufmerksamkeit inszeniert zu haben. Begriffe wie „Fake“, „Show“ oder „unglaubwürdig“ häuften sich in den Kommentaren. Die Konsequenz: Massenweise Entfolgungen! Auch ihre letzte Story sorgte für Stirnrunzeln: Zwei Männer sollen sie verfolgt haben, so zumindest ihre Behauptung.

Und auch Ex-„Temptation Island“-Nikola bekommt die Quittung. Von seinen einst 707.000 Followern sind nur noch 640.000 übrig (Stand: 6. August, 16:50 Uhr). Ob Kim und Nikola selbst noch ein Statement zu ihrem Follower-Schwund abgeben, bleibt abzuwarten.