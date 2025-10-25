Kim Virginia macht Fotos von Hochzeit öffentlich – „Heule doch“

Nun also doch! Nachdem Reality-TV-Star Kim Virginia bereits mit Nikolas Glumac verlobt war, sich dann wieder trennte und kurz darauf erneut zu ihm zurückfand, scheinen die beiden nun endgültig Nägel mit Köpfen gemacht zu haben: Sie haben sich tatsächlich das Jawort gegeben. Und das nicht irgendwo, sondern ganz nach Promi-Manier in Las Vegas. Mit allem Drum und Dran, versteht sich.

Auf Instagram teilt die Reality-TV-Queen nun erste Eindrücke ihres großen Tages, und die sprechen für sich.

Kim Virginia macht Fotos von Hochzeit öffentlich

Kim Virginia Hartung und Nikolas Glumac überraschen ihre Fans mit ganz besonderen Einblicken in ihre Hochzeit. Vor der legendären „A Little White Chapel“, einer Kult-Location für Hochzeiten in Las Vegas, posieren die Frischvermählten für romantische Schnappschüsse, die Kim stolz auf Instagram präsentiert.

Ein weiteres Bild zeigt das Paar vor einem pinken Cadillac. Dazu schreibt die Influencerin: „Was in Vegas passiert… bleibt für immer in unseren Herzen. Nicht perfekt. Einfach perfekt wir.“ Während viele Fans unter dem Post Glückwünsche hinterließen und sich für die Reality-TV-Stars freuen, melden sich auch kritische Stimmen.

Fans von Kim Virginia zweifeln an Hochzeit

Einige Fans fragen sich, ob eine Hochzeit in Las Vegas überhaupt rechtskräftig sei. Kim reagiert umgehend in ihrer Instagram-Story und stellt klar: „Wir müssen das Ganze nicht in Deutschland beglaubigen lassen.“ Ihre Ehe, so erklärt sie weiter, werde „weltweit anerkannt“. Ein zusätzlicher Behördenlauf sei nicht nötig, da beide nicht in Deutschland leben, sondern schon länger in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert sind.

Auch emotional ging es bei der spontanen Trauung zu.

Kim Virginia schreibt zu den Fotos: „Heuleeeee doch. Bei der Hochzeit waren echt alle Emotionen mit dabei. Von Nervenzusammenbrüchen, bis Lachen und Weinen gab’s alles. Genau so, wie wir’s lieben. Imperfectly Perfect.“