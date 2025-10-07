In Las Vegas fliegen nicht nur die Funken, sondern auch die Fragezeichen! Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac sorgten jetzt mit einer spontanen „Hochzeit“ für mächtig Wirbel – und jede Menge Verwirrung bei ihren Fans.

Die beiden Reality-Stars reisten nach Sin City, um sich dort das Jawort zu geben. Natürlich ließen sie ihre Follower auf Instagram live daran teilhaben. In einem Video sieht man Kim und Nikola strahlend in sommerlicher Kleidung vor einem Amtsgebäude. Kurz darauf verkündete Kim stolz: „Wir sind nun auf der ganzen Welt legal verheiratet.“

Kim Virginia sorgt für Chaos-Hochzeit in Las Vegas

Doch die Freude hielt nicht lange. Fans klärten das Paar schnell auf: Mit der ausgestellten Lizenz ist man in den USA noch nicht offiziell verheiratet. „Ihr seid nicht verheiratet. Das war nur die Genehmigung am Amt“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: „Das war nur die Heiratserlaubnis. Verheiratet seid ihr erst, wenn ihr euch damit auch trauen lasst.“

Ein Blick auf das gezeigte Dokument bestätigte den Irrtum: Es handelte sich lediglich um eine „Application for Marriage License“. Kim Virginia nahm den Fauxpas mit Humor. In einer neuen Story erklärte sie lachend: „Dank euch wissen wir jetzt, dass wir NOCH nicht verheiratet sind, haha. Finde ich aber ganz gut. Im Bikini heiraten ist dann doch etwas wild… selbst für mich.“

Kim und Nikola zeigen sich trotz der Panne verliebt und entspannt. Nach einer geplatzten Verlobung und vielen öffentlichen Dramen wollen sie jetzt einen Neustart wagen – ob mit oder ohne offizielle Trauung. Für ihre Fans bleibt es spannend, ob die echte Hochzeit bald folgt.