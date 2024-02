Kim Virginia macht dreistes Dschungel-Geständnis – DAS wissen nicht mal RTL-Mitarbeiter

Den „Dschungelcamp“-Kandidaten ist es strikt untersagt, Dinge mit ins Camp zu schmuggeln. Das RTL-Team sucht die Kandidaten deshalb noch vor dem Einzug stets nach Gegenständen ab, die möglicherweise heimlich in den australischen Dschungel mitgenommen werden könnten.

Doch jetzt kommt heraus: RTL weiß nicht alles, was die „Dschungelcamp“-Kandidaten so treiben. Das zumindest beweist jetzt die diesjährige Teilnehmerin Kim Virginia höchstpersönlich!

Kim Virginia: Dreistes Dschungel-Geständnis!

Kaum ein Tag verging, an dem Reality-Sternchen Kim nicht die Titelseiten zierte, während sie im „Dschungelcamp“ festsaß. Sei es wegen ihres Ex Mike Heiter, der ebenfalls im Camp zugegen war und eine heiße Vorgeschichte mit Kim Virginia hat, oder wegen Konkurrentin Leyla Lahouar.

Doch auch nach dem Ende der Staffel sorgt die Ex-„Bachelor“-Kandidatin für Gesprächsstoff – und der dürfte RTL so gar nicht schmecken.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Kim Virginia am Flughafen kurz vor dem Abflug von Australien in Richtung Deutschland. Ihren rund 412.000 Followern verrät sie schließlich ein Geheimnis aus dem „Dschungelcamp“, das niemand ahnte.

„Habe übrigens von allen Campern aus jeder Staffel offiziell die meisten Dinge geschmuggelt“, schreibt die Camp-Skandal-Kandidatin bei Instagram und geht weiter ins Detail: „Ich habe noch Snacks und Wasser im Rucksack gehabt beim Einzug, dann hatte ich einen Schlitz in den Rucksack gemacht für meine Wimpernbürste, die Kondome und das Fingerhütchen UND ein Medaillon von meinem Vater…“

Insgesamt sechs Dinge also, die illegal mit ins Camp geschmuggelt wurden! Eigentlich ein krasser Regelverstoß, der im Dschungel für ordentlich Zündstoff und Strafen gesorgt hätte. Doch dazu sollte es nie kommen, denn:

„Das weiß bis heute niemand, weil ich damit nicht erwischt wurde“, gesteht Kim Virginia dreist.

Kim Virginia: Sex im Dschungel geplant?

Die Wimpernbürste wurde während der Show von Leyla entdeckt, warum Kim Virginia allerdings Kondome mitgenommen hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Hatte sie es tatsächlich auf ein bisschen Dschungel-Techtelmechtel mit ihrem Ex Mike abgesehen?

Der zumindest wäre ohnehin nicht darauf eingegangen, schließlich hat er dem „Dschungelcamp“-Star in der Show mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass er seine Ruhe haben will.

