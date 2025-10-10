„Schlimmer Verdacht“: Reality-Star Kevin Njie auf Bali spurlos verschwunden

Was ist mit Reality-Star Kevin Njie (29) passiert?

Reality-Star Emely „Emskopf“ Hüffer (29) schlägt auf Instagram Alarm, denn ihr Ex-Freund ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. In ihrer Instagram-Story wendet sich die Influencerin mit einer ernsten Bitte an ihre Follower. „Wir suchen Kevin Njie. Bitte jeder, der eine Info hat oder ihn auf Bali zuletzt gesehen hat, sofort melden“, schreibt sie. Es gehe um einen „sehr schlimmen Verdacht“. Sie markiert sogar die Berliner Polizei.

Wo ist Reality-Star Kevin Njie?

Kevin war zuletzt auf Bali. Dort wollte der 29-Jährige für das Event „Fame Fighting“, welches am 18. Oktober stattfindet, trainieren. Ein Boxkampf, den er nach einer Verletzung vor kurzem absagen musste. Danach verliert sich seine Spur. Noch auffälliger ist außerdem, dass sein Instagram-Account plötzlich gelöscht ist. Wer seinen Namen sucht, bekommt nur die Nachricht „Diese Seite ist leider nicht verfügbar“. Ob Kevin selbst offline ging oder jemand anderes den Account deaktivierte, ist unklar.

+++ Außerdem: Sophia Thomalla: „’Are You The One‘ ist wirklich die unfairste Realityshow aller Zeiten“ +++

Doch wer ist Kevin Njie eigentlich? Wir klären euch auf! Der 29-Jährige, geboren am 18. April 1996, steht aktuell in der neuen Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love“ vor der Kamera. Bevor er ins Reality-TV einstieg, war er Profi-Fußballer, kickte zuletzt für den SC Weiche Flensburg. Nach dem Karriereende zog es ihn vor die Kameras.

In der Netflix-Show „Too Hot To Handle“ lernte er Emely kennen. Zwischen den beiden knisterte es sofort. Kurz darauf kam ihr gemeinsamer Sohn Ocean zur Welt. Doch 2024 zerbrach die Beziehung.

Auch sportlich lief es für ihn zuletzt gut. 2023 gewann Kevin bei „Fame Fighting“ gegen Nicolas Nizou, 2024 besiegte er Jakub Merlan-Jarecki. Für 2025 war ein weiteres Duell gegen Daymian Weiß (21) geplant.

Emely selbst sagt den nächsten Termin ihrer Podcast-Tour ab.