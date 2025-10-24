Ex spricht über verschwundenen Reality-Star Kevin Njie: „Ich glaubte, er lebt nicht mehr“

Die Reality-Welt stand Kopf! „Are you the One?“-Star Kevin Njie galt auf Bali fast eine Woche lang als vermisst. Seine Ex-Partnerin Emely Hüffer, mit der er ein gemeinsames Kind hat, schlug öffentlich Alarm. Nach tagelangem Kopfzerbrechen folgte die Entwarnung.

Jetzt spricht sie offen über das Drama. In einem emotionalen Instagram-Statement schreibt Emely: „Ich habe nach dem Trauma und Schock der letzten zwei Wochen eine extreme körperliche Reaktion bekommen.“ Sie habe sich sogar einen Virus eingefangen, der sich auf ihre Augen ausgewirkt habe. Die seien noch immer geschwollen.

Drama um Reality-Star Kevin Njie

Ihr öffentlicher Suchaufruf nach Kevin war eng mit seiner Familie abgestimmt. „Ich hatte einen Grund zu glauben, dass der Vater meines Kindes nicht mehr lebt“, erklärt sie. Emely erinnert sich an die schreckliche Zeit: „Es war natürlich einfach ein sehr, sehr schlimmer Tag und eine sehr, sehr schlimme Zeit. Ich bin froh, dass jetzt Ruhe einkehrt und man heilen kann.“

Gleichzeitig bittet sie um Verständnis, keine weiteren Details zu nennen. „Die Gründe für Kevins Verschwinden sind privat und nicht meine Angelegenheit.“ Vor rund zwei Wochen kam dann die erlösende Nachricht: Kevin wurde lebend gefunden! „Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend“, schrieb Emely damals erleichtert.

Kurz darauf meldete sich Kevin selbst via Social Media. In seiner Nachricht zeigte er sich sichtlich bewegt: „Ich hatte keine Ahnung, was da alles im Internet los war. Es hat mich ehrlich berührt, zu sehen, wie viele Menschen an mich gedacht haben.“ Doch was war passiert?

Nach „Bild“-Informationen soll Kevin auf Bali an einem Ayahuasca-Ritual teilgenommen haben. Darunter versteht man eine spirituellen Zeremonie mit einem halluzinogenen Pflanzensud. Das Getränk kann heftige psychedelische Zustände auslösen. Ohne mentale Vorbereitung drohen Panikattacken oder Realitätsverlust.

Ob das Ritual tatsächlich mit seinem Verschwinden zusammenhängt, ist noch unklar.