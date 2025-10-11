„Er wurde gefunden“: Reality-Star Kevin Njie wieder aufgetaucht

Es herrschte große Sorge um Reality-Star Kevin Njie! Auf Bali verlor sich plötzlich jede Spur des 29-Jährigen. Seit Tagen galt der ehemalige „Too Hot to Handle“-Kandidat als vermisst – bis jetzt! Seine Ex-Freundin Emely Hüffer (29) gibt nun auf Instagram die erlösende Nachricht.

„Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und nach Kevin gesucht haben. Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend. Wir bitten euch nun, die Posts und Storys zur Suche zu löschen bzw. nicht weiter zu teilen, um seiner Familie und seinen Freunden die nötige Ruhe und Privatsphäre zu geben. Viele Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung in dieser schweren Zeit“, heißt es in ihrer Story.

Lebenszeichen von Kevin Njie

Seit Tagen herrschte große Sorge um Reality-Star Kevin Njie. Der „Are You The One?“-Kandidat war auf Bali spurlos verschwunden. Zahlreiche Fans, Freunde und auch Reality-Kollegen hatten im Netz verzweifelt um Hinweise gebeten.

+++ „Schlimmer Verdacht“: Reality-Star Kevin Njie auf Bali spurlos verschwunden +++

„Bitte hört nicht auf, zu suchen!“, schrieb Emely noch vor kurzem in ihrer Instagram-Story. Es war ihr zweiter Hilferuf binnen 24 Stunden. Kevin soll zuletzt auf Bali gewesen sein, wo er sich auf einen Boxkampf beim „Fame Fighting“-Event in Essen vorbereitet hatte. Dort wollte er am 18. Oktober 2025 antreten, doch dazu kam es nie.

Während des Trainings verletzte er sich so schwer, dass er absagen musste. Danach verlor sich jede Spur. Seine Social-Media-Profile sind aktuell noch deaktiviert. Auch Kevins Reality-Kollegen waren alarmiert. „Are You The One?“-Teilnehmerin Ariel (22) teilte den Suchaufruf, und Sidar Sahin (26) versprach, vor Ort auf Bali Kontakte zu aktivieren. „Leute, ich bin schon im Kontakt mit meinen Leuten in Bali. Die hören und schauen sich jetzt um.“

Jetzt herrscht erst mal Gewissheit. Die Suche nach Kevin hat ein Ende gefunden.