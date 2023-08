Kerstin Ott schockiert: ER kam im Schutz der Dunkelheit

Sie gehört mittlerweile zu den bekanntesten Schlagerstars des Landes. Seit ihrem Superhit „Die immer lacht“ ist Kerstin Ott nicht mehr aus der deutschen Musikszene wegzudenken. Doch der Ruhm birgt auch Schattenseiten, wie die 41-Jährige zuletzt in der „NDR Talk Show“ verriet.

So bekam Kerstin Ott Besuch von einem nicht geladenen Gast. „Ich hatte mal einen Fan, der herausgefunden hat, wo ich wohne. Das finde ich allerdings ziemlich unlustig. Das kann man sicher nachvollziehen, wenn man abends zu Hause ist und jemand versucht, durch das Gartentor zu kommen. Da verstehe ich dann auch keinen Spaß. Oder wenn jemand seinen Fuß in die Tür stellt. Selbst ein abgeschlossenes Gartentor hält die Leute nicht auf. Da fragt man sich wirklich, was bei denen los ist“, berichtet die Sängerin.

Kerstin Ott stellt ihre Ernährung um

Eine beängstigende Geschichte. Doch Kerstin Ott hatte auch Positives zu berichten. So stellte die Sängerin ihre Ernährung und Lebensweise um, lebt nunmehr viel gesünder als noch vor einiger Zeit. Beispielsweise hörte die 41-Jährige vor drei Monaten auf, zu rauchen.

„Ich habe leider einen Wahnsinnsappetit entwickelt, das läuft nicht so gut, aber man kann nicht alles schaffen. Ich habe 30 Jahre geraucht und ich bin stolz, dass das erledigt ist. Ich habe das ja schon öfter versucht“, erzählt Kerstin in der „NDR Talkshow“.

Neue Kerstin-Ott-Konzerte im November

Weiter erzählte sie zur Ernährungs-Umstellung: „Ich bin eher so ein ungesunder Esser und wollte dann etwas umstellen. Und seitdem bin ich vegan und auch glücklich darüber. Man arbeitet sich dann auch in diese Thematik immer mehr rein und überlegt, was man da so alles isst. Mein Vorbild war meine Frau, die schon ein Jahr länger vegan lebt und ich habe dann nachgezogen.“

Mehr Nachrichten:

Na, dann dürfen sich ihre Fans ja auf eine komplett erholte und kerngesunde Kerstin Ott freuen. Ab November geht der Schlagerstar wieder auf Tour. Ott spielt unter anderem in Krefeld, Erfurt, Frankfurt, Köln und Berlin.