Kerstin Ott: Ekel-Attacke auf den Schlagerstar – DAS darf nicht wahr sein

Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschen Schlager. Songs wie „Regenbogenfarben“ oder „Die immer lacht“ dürfen mittlerweile auf keiner Party mehr fehlen. Kerstin Ott hat es wirklich geschafft.

Doch das war nicht immer so. Die 40-Jährige musste einen steinigen Weg gehen, bis sie zu dem Punkt gelangte, an dem sie sich jetzt befindet. Kerstin Ott litt unter Spielsucht, arbeitete ihre Schulden im leeren Trakt eines Hochsicherheitsgefängnisses in Dänemark ab, lackierte dort Fußleisten, spachtelte Wände zu.

Kerstin Ott: Widerliche Verbalattacke auf den Schlagerstar

Dann kam der Durchbruch. Stereoact wurden auf ihren Song „Die immer lacht“ aufmerksam, gemeinsam machte man den Song frisch. Es wurde ein Superhit.

Kerstin Ott: Von der Malerin zum Schlagerstar

Die Musikerin ist gelernte Malerin und Lackiererin

2005 nahm sie den Song „Die immer lacht“ auf

Im Jahr 2016 entdeckte das DJ-Duo „Stereoact“ den Song und nahm ihn sogar neu auf

Das Lied wurde zum erfolgreichsten Song 2016

Kerstin Ott ist mit Karolina Köppen liiert

Dabei ist Kerstin Ott anders als viele ihrer Kolleginnen. Sie trägt keine knappen Kleider, lässt sich nicht kopfüber von einer Bühne hängen, fängt keine Liebesbeziehungen zu Branchen-Kolleginnen oder -Kollegen an.

Kerstin Ott: Das darf doch nicht wahr sein! Ist dieser Satz wirklich so gefallen?

Ein Punkt, der vor allem zu Beginn ihrer Karriere auch Menschen abschreckte, wie nun das „Süddeutsche Zeitung Magazin“ berichtet. Demnach soll ein Fernsehproduzent einen Auftritt der Sängerin mal mit den Worten „Ey, sorry, haut mir ab mit der, da kann ich auch ein Ölfass auf die Bühne stellen, dem ich eine Gitarre umhänge“ abgelehnt haben.

Kerstin Ott wurde von der Lackiererin zum Schlagerstar. Foto: IMAGO / Future Image

Im Nachhinein dürfte er sich für die widerliche Aussage wohl schämen und mindestens ein Mal in den Hintern gebissen haben. Schließlich kommt Kerstin Ott nun nur noch in die großen Shows. Helene Fischer, Florian Silbereisen, sie alle reißen sich um die Frau mit der markanten Stimme. Das hätte sie vor 10 Jahren vermutlich selbst nicht erwartet.

