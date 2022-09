Kerstin Ott: Endlich ist es raus – „Darf ich eigentlich noch nicht zeigen“

Lange haben wir keine neuen Songs mehr von Schlagerstar Kerstin Ott gehört. Seit der Veröffentlichung ihres vierten Albums „Nachts sind alle Katzen grau“ war es ruhiger um die 40-jährige Berlinerin geworden.

Doch nun kommt endlich wieder ein bisschen Leben in den Instagram-Account von Kerstin Ott. Die Sängerin hat nämlich eine Nachricht, auf die ihre Fans sehnlichst gewartet haben.

Kerstin Ott präsentiert ihren neuen Song „Mädchen“

Bereits am Dienstag ließ die Schlager-Künstlerin, die mit dem Song „Die immer lacht“ vor sechs Jahren für Furore sorgte, das erste Bömbchen platzen. Auf Instagram teilte Kerstin Ott ein Video, bei dem sie recht unentspannt auf einer Couch lag. Dazu schrieb Ott: „Am Freitag gibt’s neue Musik.“

Zwar ist noch nicht Freitag, einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Ott-Single „Mädchen“ gab es am Mittwochnachmittag trotzdem. Erneut teilte die 40-Jährige auf Instagram ein Video.

„Mädchen, wer soll sich so in dich verlieben?“

Darin sagt Kerstin: „Ich habe einen neuen Song am Start, den darf ich eigentlich noch gar nicht zeigen, aber ein paar Sekunden will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten.“ Dann spielt sie den Anfang ihrer neuen Single an.

Das ist Kerstin Ott:

Kerstin Ott ist gelernte Malerin und Lackiererin

2005 nahm sie den Song „Die immer lacht“ auf

Danach folgten Lieder wie „Regenbogenfarben“ oder „Nachts sind alle Katzen grau“

2017 heiratete Kerstin Ott ihre Frau Karolina Köppen

„Mädchen, wer soll sich so in dich verlieben? Du treibst dich rum mit diesen Straßenjungs, in Hosen und die Kippe schief im Mund. Mädchen, wo ist das Engelchen geblieben? Guck dir Mareike von den Müllers an, die hat mit 20 jetzt schon Kind und Mann. Schau dich doch mal an. Dreckige Schuhe, diese Jacke, wie man sich sowas trauen kann. Die Leute denken doch, du hast ne Macke“, heißt es in dem Song.

Die Fans jedenfalls sind schon jetzt begeistert. „Hört sich echt super an“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Wie immer: Mega.“

