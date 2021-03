Kerstin Ott hat die Bombe platzen lassen: „Wir haben es wieder getan“

Kerstin Ott war am Samstag in der Florian Silbereisen-Show „Schlagerchampions“ zu Gast. (Archivbild)

„Wir haben's getan, zum allerersten Mal.“ Diese Zeile sang die Band „Echt“ Ende der 90er. „Wir haben es wieder getan“, schreibt dagegen Schlagerstar Kerstin Ott am Samstagmorgen auf Instagram.

So viel sei gesagt: „Echt“ und Kerstin Ott schreiben nicht über das Gleiche. Doch worum geht es bei Kerstin Ott? Kleiner Tipp: Es hatte etwas mit den „Schlagerchampions“ zu tun, die Florian Silbereisen am Samstagabend in der ARD präsentierte.

Kerstin Ott lässt die Bombe platzen: Neuer Song und Auftritt bei Florian Silbereisen

Denn zum wiederholten Male hat sich die Schlagersängerin („Die immer lacht“) mit Altmeister Howard Carpendale zusammengetan. Nachdem die beiden schon Howies Hit „Nachts, wenn alles schläft“ zusammen neu eingesungen hatten, folgte nun der nächste potentielle Ohrwurm.

Das ist Kerstin Ott:

Kerstin Ott wurde am 17. Januar 1982 in Berlin geboren

2016 schaffte Kerstin Ott mit dem Song „Die immer lacht“ ihren Durchbruch

Kerstin Ott ist lesbisch und lebt mit ihrer Frau Karolina Köppen zusammen

Kerstin Ott stand schon mit Helene Fischer auf der Bühne

So werden Howard Carpendale und Kerstin Ott bei Florian Silbereisen den Song „Wie frei willst du sein?“ präsentieren, den das Duo mit dem berühmten „The Royal Philharmonic Orchestra“ eingespielt hat.

Kerstin Ott: Die Fans waren in Vorfreude

Die Fans waren in heller Vorfreude. „Na gut. Weil du es bist, schau ich ARD“, schreibt ein Fan beispielsweise bei Instagram. Und eine andere Anhängerin fügt hinzu: „Ihr seid spitze. Freue mich auf Euren Auftritt.“

Bereits vor einigen Tagen hatte Howard Carpendale das erste Mal von dem Song berichtet. „Hello! Es war die letzten zwei Wochenenden etwas ruhiger und deshalb habe ich mich nicht gemeldet! Aber nächste Woche passiert schon einiges. 'Wie frei willst du sein' mit Kerstin Ott feiert am kommenden Samstag Videopremiere“, schrieb der Schlagerstar. Videopremiere und ARD-Auftritt an einem Tag. Das kann sich sehen lassen.

Neben Kerstin Ott und Howard Carpendale wird am Samstagabend auch Deutschlands ESC-Hoffnung Jendrik seinen neuen Song vorstellen. Bei der offiziellen Pressekonferenz kam es zu irren Szenen.

Schlagerstar Kerstin Ott. Foto: IMAGO / POP-EYE

„Schlagerchampions“ in der Mediathek schauen

Du hast die „Schlagerchampions“ verpasst? Kein Problem! In der ARD-Mediathek kannst du die Sendung mit Florian Silbereisen auch im Nachgang anschauen.