Kerstin Ott zieht Schlussstrich – „Ich habe es satt!“

Kerstin Ott bei einem Auftritt in Stuttgart.

Kerstin Ott ist sauer. Stinksauer. Seit einigen Jahren feiert der Schlager-Star in Deutschland riesige Erfolge. Zu Songs wie „Die immer lacht“ oder „Regenbogenfarben“ tanzten Tausende von Menschen. Sogar in der berühmten „Helene Fischer Show“ durfte Kerstin Ott singen.

Doch der Ruhm bringt auch Schattenseiten mit, wie Kerstin Ott nun am eigenen Leibe feststellen musste.

Sängerin Kerstin Ott. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Kerstin Ott: Wütende Worte des Schlager-Stars auf Instagram

Sängerin Kerstin Ott stand nicht immer in der Öffentlichkeit. Erst 2016 gelang ihr mit „Die immer lacht“ der große Durchbruch.

Seitdem ist die 38-Jährige ein Star, hat akzeptiert, dass sich Fans auch für ihre Beziehung zu Ehefrau Karolina Köppen und ihre Familie interessieren.

--------------

Das ist Kerstin Ott:

geboren am 17. Januar 1982 in West-Berlin

sie ist eine deutsche Sängerin, Songwriterin, Gitarristin und DJane

ihr größter Hit: „Die immer lacht“

2017 heiratete sie ihre langjährige Partnerin Karolina Köppen

die beiden haben zwei Töchter

im Oktober 2018 veröffentlichte sie ihre Autobiografie „Die fast immer lacht“

--------------

Doch mit einer Sache möchte sich die zweifache Mutter nicht abfinden: Die Gerüchte, die über ihr Privatleben gestreut werden. Mit einem Foto von konkreten Schlagzeilen, die sich um eine Trennung von Ott und ihrer Ehefrau drehen, macht die Berlinerin ihrem Ärger bei Instagram Luft.

„Warum muss ich mir das gefallen lassen? Weil ich Musik für viele Menschen mache? Weil ich in der Öffentlichkeit stehe? Weil es dazu gehört, wenn man bekannt ist?“, fragt Kerstin Ott einleitend.

Und weiter: „Weil ich es ertragen muss, beleidigt und beschuldigt zu werden – schließlich gehört das ja auch zum Ruhm, ist halt die Kehrseite?“ Dann wird ihr Ton rauer: „ICH HAB ES SATT! Ich habe es satt, angegriffen zu werden. Ich habe es satt, dass meine Familie angegriffen wird.“

+++ Kerstin Ott: Trauriger Verlust! Nach dem Tod ihres Hundes macht sie jetzt DAS +++

Kerstin Ott: Lügen-Vorwürfe an die Medien

Kerstin Ott will sich jetzt wehren: „Ich mache da nicht länger mit. Und so wahr ich hier sitze, jede Zeitung und jedem gelogenen Artikel werde ich den Kampf ansagen.“

------------

Die Alben von Kerstin Ott:

Herzbewohner

Mut zur Katastrophe

Ich muss dir was sagen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------

Es sei okay, wenn man über ihren „schlechten Tanzstil in einer TV-Show“ schreibe „oder kritisiert von mir aus jedes einzelne Lied auf meinen Alben“, schreibt die 32-Jährige deutlich. „Aber hört verdammt nochmal damit auf, Lügen über meine Familie zu verbreiten.“ Um dann einen Schlussstrich zu ziehen. So endet der Post mit dem Hashtag: „#Ichlassmirdasnichtmehrgefallen“

-------------------

Mehr zu Kerstin Ott:

-------------------

Die Ansage auf Instagram findet viel Zuspruch, sowohl Prominente als auch Fans von Kerstin Ott loben die Sängerin für ihre klaren Worte und haben Verständnis für ihre Situation.

Auch ihre Schlagerkollegin Beatrice Egli hat sich gerade erst auf Instagram gemeldet. Doch was ihre Fans dort von ihr zu sehen bekommen, überrascht sie sehr. Hier erfährst du mehr >>>

Und auch Sarah Lombardi überraschte zu Weihnachten. Womit? Das liest du hier. (kv)