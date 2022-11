Kerstin Ott ist stinksauer! Jetzt macht die Schlagersängerin ihrem Ärger Luft – „Zu gut verkauft“

In der Schlagerbranche hat Kerstin Ott von Anfang an mit Klischees gebrochen. Die „Der Morgen nach Marie“-Interpretin lebt offen lesbisch mit ihrer Frau zusammen und hat auch kein Problem damit, das Thema Homosexualität immer wieder in ihren Songs aufzugreifen.

Liedzeilen wie: „Er und er, zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bring’n. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring, alles ganz normal“ machen deutlich, wie wichtig Kerstin Ott die Themen Akzeptanz und Aufklärung sind. Auf Instagram hat sich die Sängerin jetzt einmal mehr positioniert und damit auch ihrem Ärger Luft gemacht.

Kerstin Ott setzt klares Zeichen

„Jahrelang wurde geworben für Menschenrechte, Respekt, Love is Love und ich weiß nicht, was alles. Es hat sich einfach zu gut verkauft, Weltoffenheit zu präsentieren“, schreibt die Sängerin zu einem Artikel über die Aussage von Ex-Profispieler und WM-Botschafter Khalid Salman.

Der hatte im Zuge der ZDF-Dokumentation „Geheimsache Katar“ von „Sportschau“-Moderator Jochen Breyer Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet. Kerstin Ott wird deutlich und sagt: „Homosexualität ist ein geistiger Schaden? Eure unstillbare Gier ist der Schaden.“

Kerstin Ott kritisiert Fußball-WM in Katar aufs Schärfste

Mit ihrer Aussage kann Kerstin Ott bei vielen ihrer Fans punkten. Die Sängerin ist sich sicher, dass die WM 2022 in Katar stattfinden kann, „weil keiner der Verantwortlichen anecken möchte und weil es um viel Geld geht. Geld steht über allem.“

Die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag von Kerstin Ott zeigen, dass die Kritik auf offene Ohren trifft. „Wahre Worte Kerstin! Diese WM ist der absolute Hohn“, „Da fragt man sich, wer einen geistigen Schaden hat. Spätestens jetzt muss die WM boykottiert werden.“, „Der Schaden liegt einzig und allein in ihren Köpfen. Ja, Geld regiert die Welt.“

Bleibt abzuwarten, wie die Zuschauer am Ende handeln werden. Anpfiff für die Fußball-WM ist am 20. November 2022.