Kennedy-Tragödie! Enkelin von Robert F. Kennedy und Sohn (8) tot aufgefunden

Die schlimmen Befürchtungen haben sich nun bewahrheitet. Maeve Kennedy Townsend McKean und ihr achtjähriger Sohn sind tot. Das bestätigten die Behörden am Freitag unter anderem der New York Post.

Kennedy-Enkelin Maeve und Sohn tot

Demnach konnten die Enkelin des ermordeten US-Generalstaatsanwalts und Senators Robert F. Kennedy und ihr Kind Gideon nach einer Kanu-Fahrt nur noch tot geborgen werden.

Die beiden waren am Donnerstag in das Kanu im Chesapeake Bay in der Nähe von Washington D.C gestiegen, um einen Ball aus dem Wasser zu fischen. Kurze Zeit später fehlte jede Spur von ihnen.

Ein große Suchaktion begann. Maeves Mann David erklärte: "Sie trieben immer weiter hinaus und haben die Kontrolle über das Kanu verloren".

Maeve Kennedy hinterlässt nicht nur einen Mann, sondern auch drei weitere Kinder. (jhe)