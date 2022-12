Kelly Family: Weihnachten auf Tour – „Eines muss aber sein“

Weihnachten: Das Fest der Liebe. Die Tage, an denen die ganze Familie zusammenkommt. Es gibt Geschenke, leckeres Essen. Vielleicht fällt sogar Schnee. Viel Zeit, um zur Ruhe zu kommen, hat die „Kelly Family“ in diesen Tagen aber nicht. Die Band, die mit Songs wie „An Angel“ oder „Fell in Love with an Alien“ Welthits schrieb, ist auf großer „Die Mega Christmas-Show“-Tour.

Die sorgt dafür, dass die „Kelly Family“ am 23. Dezember, also dem Tag vor dem Heiligen Abend, noch in Magdeburg und schon am 26. Dezember wieder in Köln spielen wird. Viel Zeit für Besinnlichkeit und Entspannung bleibt da also netto nicht. Und doch, ein wenig Weihnachten wird gefeiert, wie Patricia Kelly im Interview mit DerWesten berichtet.

So feiert „Kelly Family“-Star Patricia Weihnachten

„Es ist ein anderes Feiern. Wir feiern auf der Bühne Weihnachten. Jeden Abend. Wir sind als Künstler dafür da, die Menschen in Weihnachtsstimmung zu versetzen“, erklärt Patricia Kelly.

Ganz soll das familiäre Weihnachten dann aber doch nicht auf der Strecke bleiben. „An den freien Tagen lasse ich mich von meinen Jungs verwöhnen. Die sind jetzt erwachsen, die können auch was tun. Ich werde die zwei Tage schön auf dem Sofa vor dem Kamin liegen und mein Mann und meine Schwiegermutter können kochen. Ich habe das alles schon organisiert“, lacht die 53-Jährige.

Einen Wunsch hat sie auch: „Eines muss aber sein: Die Jungs fragen mich jedes Jahr, was ich mir wünsche … und da sage ich immer nur: Ich will gar nichts, außer, dass ihr mit mir zur Christmette kommt. Das ist mein Geschenk.“

Mehr Nachrichten:

Na, dann hoffen wir mal, dass Patricias Kinder ihr diesen Wunsch erfüllen. Viel Zeit für die Kirche bleibt ab dem 26. Dezember ja nicht mehr. Schließlich steht da das Konzert in Köln an, bevor es am 27. Dezember nach Dortmund, am 28. Dezember nach Oberhausen und am 29. Dezember noch nach Frankfurt geht.