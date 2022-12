„Kelly Family“ in Düsseldorf: Unglaublich! John lehnt eiskalt Fangeschenk ab

John, Patricia, Joey, Paul, Kathy und Jimmy Kelly sind 2022 wieder als die „Kelly Family“ auf großer Weihnachtstour durch Deutschland. Am Samstagabend (10. Dezember) machten sie Halt im PSD Bank Dome in Düsseldorf und hatten eine Vielzahl festlicher Weihnachtslieder und eine ungeplante Überraschung im Gepäck.

Neben „Kelly Family“-Kulthits wie „Angel“ oder „Fell in Love with an Alien“ stimmt die Großfamilie an dem Abend auch Weihnachtsklassiker wie „Kling Glöckchen“ zum Mitsingen an. Die Stimmung ist ausgelassen, das Publikum öfter auf den Beinen, als dass sich die Stühle vor der Bühne wirklich gelohnt hätten und wieder einmal zeigt sich, die Kellys kommen gut an, egal in welcher Konstellation. Doch dann sorgt John mit einer kleinen Handbewegung für eine große Geste, die mit Fan-Liebe so gar nichts zu tun hat.

„Kelly Family“-Tour in Düsseldorf: Patricia bekommt Fangeschenk

Für Patricia Kelly ist die Show in Düsseldorf ein ganz besonderer Moment, wie sie immer wieder betont. Denn die Sängerin hat in der Stadt eine neue Heimat gefunden – in höchsten Tönen schwärmt sie von der Region und sorgt damit für Begeisterung bei den Düsseldorfern.

Als sich die Show dem Ende nähert, ist es Zeit für den „Foto-Moment“ der Show. Patricia erklärt: „Wir wollen ein Foto mit euch.“ Dann beugt sich die Sängerin nach unten zum Publikum, das direkt vor der Bühne steht und nimmt ein Fangeschenk entgegen. In der Hand hält sie einen Haarreif mit glitzernden Rentierohren, den sie sich prompt auf die gelockten Haare steckt.

„Kelly Family“: Eiskalt! John hat keine Lust auf Haarreif

„Das ist süß, für Joey vielleicht?“, hört man Patricia sagen, als sie dann noch einen zweiten Haarreif in Empfang nimmt. Aber ähnlich wie ihr Bruder Paul trägt auch Joey an dem Abend eine Kopfbedeckung. Also hält die Sängerin den Haarreif zunächst fest, bis sie sich kurz vorm besagten Foto-Moment umentscheidet und noch schnell Bruder John das Geschenk aufsetzen will.

„Hier John“, sagt sie, doch ihr Bruder hat anscheinend so gar keine Lust auf den lustigen Kopfschmuck. Mit seiner Hand wehrt er das Fangeschenk eiskalt ab und streicht sich dann über die glatten Haare. Immerhin: Obwohl der zweite Haarreif leider nicht den Weg auf Johns Kopf findet, behält Patricia ihren auch nach dem Foto auf.