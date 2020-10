„Kelly Family“-Star Angelo Kelly macht große Ankündigung – es betrifft seine ganze Familie: „Breaking News!“

am 07.10.2020 um 11:21

Gute Neuigkeiten von Angelo Kelly! Der einstige „Kelly Family“-Star musiziert ja mittlerweile bekanntlich mit seiner eigenen kleinen Familie. Die besteht aus Ehefrau Kira sowie den fünf gemeinsamen Kindern.

Und Angelo Kelly hat nun zusammen mit seinen Liebsten etwas Tolles zu verkünden, was seine Fans mehr als erfreuen dürfte.

„Kelly Family“-Star macht große Ankündigung – „Breaking News!“

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage konnte der „Kelly Family“-Musiker – wie viele andere Künstler in diesem Jahr – seine geplante Tour nicht durchführen. Dabei wollte der 38-Jährige eigentlich sein im Mai erschienenes Album „Coming Home“ bei Konzerten vorstellen. Doch anstatt sich in den letzten Monaten auszuruhen, hat die gesamte Familie weitere Songs geschrieben.

Angelo Kelly tritt auch mit seiner eigenen Familie auf. Foto: imago images

„Kelly Family“-Star Angelo Kelly:

Er wurde am 23. Dezember 1981 in Pamplona (Spanien) als Angelo Gabriele Kelly geboren

Bekannt wurde Angelo als jüngstes Mitglied der Kelly Family

Der von ihm komponierten Song „I Can’t Help Myself“ war der erste Nummer-1-Hit in Deutschland der Kelly Family

2006 publizierte Angelo Kelly sein Solodebüt „I’m Ready“.

Inzwischen musiziert er mit seiner eigenen Familie

Angelo Kelly hat eine Frau und fünf Kinder

Im November 2020 erscheint sein neues Doppelalbum

Auf Instagram kündigt Angelo Kelly die „Breaking News!“, wie er sie selbst nennt, an: „Wir haben eine ganz tolle Überraschung für euch. Wir konnten ja dieses Jahr nicht auf Tour, keine Sommertour. Und auch die Weihnachtstour wird auf nächstes Weihnachten verschoben. Und so haben wir die Zeit genutzt und haben ganz viel neue Musik aufgenommen. Und zwar wird jetzt aus ‚Coming Home‘ ein Doppelalbum. Aus ‚Coming Home‘ wird jetzt ‚Coming home for Christmas‘.“

Nicht nur gibt es neue Lieder, sondern auch gleich ein ganz neues Weihnachtsalbum dazu. Der Jüngste der legendären Kelly Family ist happy: „Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir trotz keiner Tour euch ganz viel neue Musik geben können.“

In einem weiteren Instagram-Post gibt es auch schon die nächste Überraschung: das Cover zum neuen Album. Die Fanreaktionen sprechen für sich: „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich da drauf freue!!!“, heißt es unter dem Post. Oder „Schöne Nachrichten.“

Allzu lange warten müssen Angelos Fans nicht mehr. Am 27. November soll das Doppelalbum erscheinen.