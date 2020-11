„Kelly Family“: Patricia Kelly macht Fan einzigartiges Geschenk – „Unbezahlbarer Gewinn“

Die „Kelly Family“ hat Fans auf der ganzen Welt. Sie selbst sind in den unterschiedlichsten Ländern aufgewachsen. Doch egal, wo die Geschwister sich gerade aufhielten, die Liebe zur Musik konnten sie zum Glück jederzeit und überall ausleben.

Die Leidenschaft zur Musik ist das, was die „Kelly Family“ ausmacht – und dafür lieben sie ihre Fans. Jetzt will Patricia Kelly einem glücklichen Fan etwas von der jahrelangen Unterstützung zurückgeben und versteigert ein einzigartiges Geschenk.

„Kelly Family“-Star versteigert eigenen Musikpreis

Die „Kelly Family“ hat schon unzählige Preise gewonnen und einer davon soll nun einen ganz besonderen Besitzer bekommen. Patricia Kelly möchte tatsächlich einen Musikpreis der Band versteigern.

Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons versteigert die Sängerin ein Treffen mit ihr sowie „einen No.1 Award“, wie sie bei Instagram verkündet.

Das ist Patricia Kelly:

Patricia Kelly wurde am 22. November 1969 in Gamonal (Spanien) geboren

Bekannt wurde die Sängerin durch die Band ihrer Familie, die „Kelly Family“

Seit 2008 ist Patricia Kelly als Solo-Künstlerin aktiv

Im Alter von fünf Jahren begann sie, Gitarre zu spielen und trat mit ihren Geschwistern als Straßenmusiker auf

Die Sängerin ist seit 2001 mit dem gebürtigen Russen Denis Sawinkin verheiratet – das Paar hat zwei Kinder

Im Jahr 2010 bekam Patricia die Diagnose Brustkrebs – ihre Mutter Barbara-Ann (†36) ist 1982 an Brustkrebs gestorben

„Kelly Family“: Patricia Kelly lädt Fan zum Kaffeetrinken ein

Den Preis erhielt die „Kelly Family“ für ihr Best-of-Album „25 Years Later“ aus dem Jahr 2019, das es bis auf Platz 1 der Charts geschafft hat. Doch an materiellen Auszeichnungen wie dieser scheint Patricia Kelly nicht zu hängen. Vor allem nicht, wenn sie im Gegenzug Kinderhilfsprojekte unterstützen kann.

Um Kindern in Not zu helfen, lädt die 50-Jährige den Fan, der am meisten Geld bietet, zu „einem Kaffeetrinken im kommenden Jahr“ ein. Eine absolute Traumvorstellung für viele „Kelly Family“-Fans! Es ist also davon auszugehen, dass Patricias Angebot eine hohe Summe einbringen wird.

Patricia Kelly bei den „Schlagerchampions“ am 12. Januar 2019 in Berlin. Foto: imago images

„Kelly Family“-Fans träumen von Treffen mit Patricia Kelly

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. Die Charity-Aktion von Patricia Kelly schlägt ein wie eine Bombe:

„Wie toll! Wie gerne würde ich das erleben. Mit dir Kaffee trinken und über Gott und die Welt reden“

„Tolle Aktion! Unbezahlbarer Gewinn. Das darf den Leuten ruhig was wert sein“

„Wirklich soo toll von dir. Mit dir könnte ich Stunden zusammen verbringen. Du bist einfach so ein Herzensmensch“

Ein Fan kommentiert am Donnerstagabend, dass der Wert für Patricias Angebot schon bei über 3.000 Euro liege. Wow!

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Patricia Kelly etwas im TV für den guten Zweck versteigert. Welchen Gegenstand die Sängerin in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ verkauft hat, erfährst du hier >>>