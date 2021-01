Patricia Kelly will sich zu Beginn des Jahres zurückziehen.

„Kelly Family“-Fan traurig: „Du wirst mir fehlen“ – Patricia Kelly kündigt Auszeit an

Und noch ein „Kelly Family“-Star tritt kürzer: Patricia Kelly kündigt nach dem Jahreswechsel an, dass sie sich eine Auszeit nehmen wird.

Eine große Enttäuschung für die „Kelly Family“-Fans. Doch nach Patricias Erklärung können sie alle nachvollziehen, dass die Pause der Sängerin berechtigt ist.

„Kelly Family“-Star Patricia Kelly geht offline

Normalerweise stehen die „Kelly Family“-Fans und Patricia Kelly im regen Austausch. Auf ihrem Instagram-Account teilt die 51-Jährige regelmäßig Fotos und Videos aus ihrem Zuhause – bis jetzt.

Denn Anfang Januar gesteht sie ihren Followern, dass sie „die Ruhe des Jahresanfangs nutzen und mich für eine kurze Zeit aus den sozialen Medien zurückziehen“ werde.

Das ist Patricia Kelly:

Patricia Kelly wurde am 22. November 1969 in Gamonal (Spanien) geboren

Bekannt wurde die Sängerin durch die Band ihrer Familie, die „Kelly Family“

Seit 2008 ist Patricia Kelly als Solo-Künstlerin aktiv

Im Alter von fünf Jahren begann sie, Gitarre zu spielen und trat mit ihren Geschwistern als Straßenmusiker auf

Die Sängerin ist seit 2001 mit dem gebürtigen Russen Denis Sawinkin verheiratet – das Paar hat zwei Kinder

Im Jahr 2010 bekam Patricia die Diagnose Brustkrebs – ihre Mutter Barbara-Ann (†36) ist 1982 an Brustkrebs gestorben

„Kelly Family“-Sängerin fehlt das Kloster

Für gewöhnlich verbringt Patricia Kelly „ein- oder zweimal im Jahr ein paar Tage im Kloster, um dort zur inneren Ruhe zu finden“. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ist das jedoch nicht möglich.

Schon 2020 soll der Musikerin dieser Aufenthalt gefehlt haben. Deshalb will sie sich nun etwas Zeit nehmen, „um daheim selbst etwas zu entschleunigen“. Doch die Fans müssen nicht lange traurig sein. Denn Patricia Kelly will in wenigen Wochen zur Social-Media-Plattform zurückkehren.

Glück gehabt: Patricia Kelly verspricht ihren Fans, schon bald zurück zu sein. Foto: picture alliance/dpa

Fan reagieren verständnisvoll: „Mehr als verdient“

In den Kommentaren erhält Patricia Kelly viel Zuspruch. Ihren Fans ist es wichtiger, dass die Sängerin Rücksicht auf ihre (mentale) Gesundheit nimmt, und verzichten darum gerne auf ein paar Beiträge. „Du wirst mir fehlen! Aber es ist mehr als verständlich und du hast dir die Pause mehr als verdient“, schreibt eine Followerin.

Auch Patricias Bruder Michael Patrick Kelly hat sich im vergangenen Jahr eine Auszeit genommen. Sein TV-Comeback feierte er ausgerechnet in DIESER Show.