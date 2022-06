„Kelly Family“: Patricia teilt emotionales Video – „Mein Leben gerettet“

Emotionale Worte von „Kelly Family“-Star Patricia Kelly!

Eigentlich kennt man „Kelly Family“-Mitglied Patricia Kelly stets gut gelaunt und mit Elan auf der Bühne. Doch die Musikerin hat sich jetzt auf Instagram mit einem sehr ernsten Thema an ihre Fans gerichtet.

„Kelly Family“: Patricia hat eine wichtige Botschaft für ihre Fans

Auf ihrem Account teilt sie ein Video, in dem sie ihre Fans dazu regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen!

„Geht zur Vorsorge, es hat mein Leben gerettet und es kann auch eurer Leben retten! Ich war grade zum jährlichen Check-up und ich danke dem lieben Gott jedes Mal, wenn alles in Ordnung ist“, schreibt sie zu dem Clip dazu.

„Kelly Family“-Mitglied Patricia Kelly erkrankte 2009 selbst an Brustkrebs. Foto: IMAGO / APress

„Kelly Family“-Mitglied Patricia Kelly fordert Follower zur regelmäßigen Krebsvorsorge auf

„Prof. Nitz ist mein absolutes Vorbild, eine starke Frau, Mutter, Mensch und Professorin. Seit 38 Jahren betreut sie Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und hat vielen aus dieser Krankheit herausgeholfen“, heißt es weiterhin in dem Post.

Patricia Kelly sei dankbar, solch eine „tolle“ Ärztin an ihrer Seite zu haben. „Ich ziehe den Hut vor ihr und all den Menschen, die in allen Bereichen der Pflege arbeiten! Ihr Lieben noch einmal: Geht zur Vorsorge, es kann Eurer Leben retten!“

„Kelly Family“: Patricia hatte selbst Brustkrebs

Im Jahr 2009 bekam Patricia Kelly selbst die erschreckende Diagnose: Brustkrebs! Doch sie hatte Glück und konnte die Krankheit besiegen. Die Musikerin weiß also aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. (cf)