„Kelly Family“: Neues Video – Kelly-Kinder gehen drastischen Schritt

Wer an die „Kelly Family“ denkt, wird vermutlich direkt Songs wie „An Angel“ oder „Take my Hand“ im Kopf haben. Eingängige Pop-Songs eben.

Rap ist in der „Kelly Family“ dagegen weniger beheimatet. Bis jetzt. Denn Gabriel Kelly, der Sohn von „Kelly Family“-Star Angelo, und seine Schwester Helen haben das Genre gewechselt. Und nicht nur das.

Kelly Family: Angelos Sohn Gabriel geht drastischen Schritt

„Sucht“ heißt der Song, den Gabriel und Helen in der Nacht zu Freitag auf den Markt brachten. Ein Rap-Song. Gabriel rappt über Süchte. In dem Song heißt es „Wieso habe ich mir das angetan, wieso mit dir angefangen? Du bist meine Sucht, mein größtes Problem, dennoch hast du was, wonach ich mich so sehr sehne.“

-------------------

Das ist die 'Kelly Family':

Die Kelly Family wurde 1974 gegründet

Sie besteht aus den Mitgliedern der Großfamilie Kelly

Die Familie startete als Straßenmusiker und wurde zu einer der bekanntesten Bands der Welt

Die Kellys feierten Erfolge in Europa, Brasilien, Südafrika und Chile

Heute besteht die Kelly Family aus Kathy Kelly, Paul Kelly, Patricia Kelly, Joey Kelly, John Kelly und Jimmy Kelly

Zu den größten Hits gehören „An Angel“ und „Take my Hand“

---------------------------------

Der „Bild“ verriet Gabriel Kelly: „Rap hat mich von klein auf geprägt. Ich habe bereits in meiner Grundschulzeit Eminem, NAS, Sido und weitere Rapper gehört. Ich kann mich in diesem Genre am besten entfalten und frei heraus über das reden, was mich beschäftigt.“

Kelly Family: Verlust der Haare als Symbol

Besonders auffällig: Für das Musikvideo ließ sich Gabriel Kelly die Haare abrasieren. Auch seine Schwester trägt Glatze.

-----------------------------

Mehr zur „Kelly Family“:

----------------------

Gabriel Kelly zu „Bild“: „In dem Song geht es um Abhängigkeit und was sie mit einem macht. Am Ende des Musikvideos wollte ich mich von all dem lösen und das sollten die nicht mehr vorhandenen Haare symbolisieren.“

Als Joey Kelly DIESES Video teilte, melden sich plötzlich etliche Familienmitglieder. Was war passiert?