Kelly Family: Paddy Kelly teilt mysteriöses Video – Fans verwirrt – „Was ist das?“

Was hat sich „Kelly Family“-Star Paddy Kelly dabei nur gedacht? Auf Instagram teilt der ehemalige Sänger der „Kelly Family“ einen kurzen Videoschnipsel. Was Michael Patrick Kelly damit sagen will? Unklar.

So sehen die Instagram-Follower des „Kelly Family-Stars lediglich einen Einblick in ein Zimmer. Die Wände sind rosa gestrichen. In der Mitte steht ein Röhrenfernseher. Das TV-Gerät ist angeschaltet, man sieht eine Szene aus dem Videospielklassiker 'Tomb Raider“. Über dem Fernseher wurde ein Bild von Paddy Kelly selbst an die Wand geklebt. Es scheint aus den 90ern zu stammen.

„Kelly Family“: Was will Paddy Kelly seinen Fans damit sagen?

Zu dem kurzen Video schreibt Paddy Kelly lediglich: „Throwback“. Zu Deutsch also „Rückblick“. Klar, dass die Fans ob des Videos verwirrt sind. „Was ist das“, fragt einer seiner Follower verzweifelt.

Das ist die Kelly Family:

Die Kelly Family hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der Familie Kelly

Die Familie hat irische Wurzeln

Die Familie begann ihre Karriere als Straßenmusikanten

1979 bekam die Kelly Family ihren ersten Plattenvertrag

Der Durchbruch erfolgte dann 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später starteten sie ihre große Jubiläumstour

Mysteriös: Das Video ist nicht das erste seiner Art. Vor wenigen Tagen teilte Paddy Kelly ebenfalls ein kurzes Video. Es zeigte eine flackernde Lampe. Auch hier kommentierte er das Video wieder mit dem Wort „Throwback“.

„Kelly Family“: Spekulationen um die Videos von Paddy Kelly

Klar, dass bei den Fans Spekulationen ob der Videos losgingen. „Mit jedem neuen Schnipsel wird die Vorfreude größer...das ist ja kaum noch auszuhalten. Wann lüftest du denn das neue Meisterwerk? Wir sind doch so gespannt. Bitte bitte lass uns nicht mehr so lange warten“, schreibt eine Followerin bei Instagram. Und eine andere Anhängerin ergänzt: „Michael Patrick Kelly!!! Ich werde noch wahnsinnig mit dieser Spannung.“

Und wir erst! Man darf also gespannt sein, wann Paddy Kelly die Bombe platzen lässt. Ein Best-Of-Album, vielleicht neue Songs? Wir bleiben dran.

Zuletzt sorgte Paddys Bruder Angelo mit einer traurigen Nachricht für Schlagzeilen. Was war passiert?