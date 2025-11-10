„Kelly Family“-Star verrät: „Gebe keine Autogramme mehr“

Schon früh begeisterte Michael Patrick Kelly an der Seite der Kelly Family Millionen von Menschen. Damals kannte man ihn als Paddy Kelly. Heute, mit 47 Jahren, startet er unter seinem Geburtsnamen Michael Patrick Kelly weiterhin durch. Bekannt für seine Nähe zu den Fans, macht er gerne Selfies – Autogramme gibt er aber nicht.

„Kelly Family“-Star wird deutlich

In der „NDR Talk Show“ erklärte er dem Moderator Steven Gätjen: „Seit 20 Jahren gebe ich keine Autogramme mehr. Weil ich finde, Autogramme, das hebt mich irgendwie ab.“ Kelly betont, dass er seinen Fans auf Augenhöhe begegnen möchte – nicht wie ein unnahbarer Star. Seine Einstellung sei, Selfies zu machen, da dies etwas sei, was man auch mit Familie oder Freunden teilt.

Michael Patrick Kelly sieht sich selbst nicht als „Helden“. Das betonte er im Gespräch deutlich. Für ihn seien Feuerwehrleute oder Chirurgen die wahren Vorbilder: „Die retten jeden Tag Leben, und die bittet man nicht um ein Autogramm.“ Die bodenständige Einstellung des ehemaligen Kelly Family-Mitglieds sorgt bei seinen Fans für großen Respekt – und ein Zeichen, dass Stars nicht immer abgehoben sein müssen.

Wichtig sei ihm, dass die Menschen ihn als normalen Mann sehen: „Ich möchte wie ein Mensch gesehen werden, nicht wie etwas Besseres, etwas anderes.“ Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Wenn ich zur Toilette gehe, sieht es aus wie bei jedem anderen.“ Dies sorgte für Lacher bei den Talkshow-Gästen und beim Moderatorenduo Steven Gätjen und Bettina Tietjen.