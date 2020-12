„Kelly Family“-Star Maite Kelly richtet sich tieftraurig an ihre Fans – „Ich komme von der Straße“

Für Maite Kelly war es während der Anfangszeiten der „Kelly Family“ nicht immer einfach. Sie und ihre acht musizierenden Geschwister mussten sich mit ihrer Familien-Band über Wasser halten, zogen von Ort zu Ort und auch über die internationalen Grenzen hinaus.

Gerade deshalb kann „Kelly Family“-Star Maite Kelly gut nachempfinden, wie es ist, mit wenig auskommen zu müssen.

„Kelly Family“-Star Maite Kelly mit traurigen Worten

Auf Facebook hält die Sängerin deshalb nun ein Plädoyer und bittet ihre Fans darum, sich während der Weihnachtsfeiertage um diejenigen Menschen zu kümmern, die gerade jede Unterstützung gebrauchen können.

Maite Kelly. Foto: imago images / Future Image

Das ist „Kelly Family“-Star Maite Kelly:

Maite Star Kelly wurde am 4. Dezember 1979 in Berlin geboren

Maite Kelly wurde als das elfte von zwölf Geschwistern der Familien-Band „Kelly Family“ berühmt

Von 2005 bis 2018 war die Sängerin mit Model Florent Michel Raimond verheiratet

Das Paar hat drei Töchter

Seit Oktober 2017 ist Maite Kelly Single

In der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist sie als Jurorin dabei

„An all die Menschen, die finanziell gut dastehen. Ich bitte Sie: Halten Sie Ohren und Augen und vor allem die Herzen auf. Für die Lokalen. Unterstützt die Lokalen. Oder macht euch schlau. Welche Familien können sich jetzt schon keine Spielsachen oder Jacke oder Handschuhe für die Kinder leisten. Da kann man schon viel machen. Spendet nicht nur an die großen Vereine, sondern schaut mal um euch rum“, so die 41-Jährige.

+++ „Kelly Family“: Traurige Worte – Star Maite Kelly ganz emotional +++

„Kelly Family“-Star Maite Kelly: „Ich komme von der Straße“

Und sie beteuert noch einmal, dass sie weiß, wovon sie spreche. „Denn der Mensch, der nichts hat, der zeigt es nicht. Ich kenne das. Ich komme von der Straße, ich weiß wie es ist. Wenn man nichts hat, hat man wenigstens seinen Stolz und seine Würde. Aber es berührt einen sehr, wenn jemand einen sieht und einen auch hilft in solchen Momenten.“

Kelly Family: Maite, Angelo, Paddy und Barby Kelly bei einem Auftritt in Frankfurt im Jahr 1989. Foto: imago images

Jahrelang reiste die „Kelly Family“ zwischen den 80ern und 90ern durch Spanien, Irland, Frankreich und Deutschland, um sich ihren Lebensunterhalt mit Musik zu finanzieren. Damals lebte die Großfamilie noch in einem Bus. Erst als der große Durchbruch Mitte der 90er Jahre kam, wechselte die „Kelly Family“ ihren Wohnsitz auf ein Hausboot in Köln, später sogar in ein Schloss bei Erftstadt.

Ihre soziale Ader hat Maite Kelly trotz des immerErfolges aber offensichtlich nie verloren…