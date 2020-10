„Kelly Family“-Star Maite Kelly: Bewegende Worte – „Du warst ein Mensch durch und durch“

Es war eine furchtbare Zeit für die Kelly Family. Ein war ein Moment, der auch zahlreiche Fans der Kelly Family erschütterte. Gerade als die musizierende Familie mit irischen Wurzeln im Jahr 2002 längst auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommen war, verstarb Familienoberhaupt Dan Kelly – der Vater von Maite Kelly, Angelo Kelly und Co.

Am Sonntag wäre sein 90. Geburtstag gewesen. Für „Kelly Family“-Star Maite Kelly ein trauriger Moment, wie sie auf Facebook durchblicken lässt.

„Kelly Family“: Maite Kelly mit bewegenden Worten

Dort gedenkt sie ihrem verstorbenen Vater. „Liebe Freunde, heute wäre mein Papa 90 geworden! Von ihm habe ich das Wichtigste gelernt - dass der Mensch keineswegs perfekt ist. Aber dass er immer wieder neu anfangen kann... immer wieder seinen Weg finden und immer wieder Träume erleben kann“, beginnt Maite Kelly ihre Worte. Und weiter: „Der Mensch kann lieben, der Mensch kann durch die Liebe andere ein Stück weit daran erinnern, dass das Herz letztendlich das Wichtigste ist, das wir bekommen haben und weitergeben können.“

--------------

Das ist Maite Kelly:

Maite Star Kelly wurde am 4. Dezember 1979 in Berlin geboren

Maite Kelly wurde als das elfte von zwölf Geschwistern der Familien-Band „Kelly Family“ berühmt

Von 2005 bis 2018 war die Sängerin mit Model Florent Michel Raimond verheiratet

Das Paar hat drei Töchter

Seit Oktober 2017 ist Maite Kelly Single

In der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist sie als Jurorin dabei

--------------

„Kelly Family“-Star Maite Kelly. Foto: imago images

Am Ende ihres rührenden Posts richtet Maite Kelly ihre Gedanken direkt an ihren geliebten Vater. „Danke, Papa, für Dein großes Herz! Du warst ein Mensch durch und durch... mit einem ziemlich coolen, großen Bart.“

Dan Kelly war es damals, der die Idee zur Familienband hatte. Er war es auch, der seine Kinder als ehemaliger Mathematiklehrer zu Hause unterrichtete, die Finanzen im Blick hatte und letztendlich das anlernte, was die Kelly Family durchlebte: Mit Musik Menschen zu begeistern.

--------------

--------------

Maite Kelly: DSDS-Eklat sorgt für Unruhe

Begeistern will Maite Kelly bald auch als neue Jurorin in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Auch wenn das Chaos der letzten Tage – ausgelöst durch Ex-Juror Michael Wendler – für enorme Unruhe in der Jury und auch beim Sender RTL sorgte. Was Maite Kelly dazu zu sagen hatte, erfährst du hier >>

Maite Kelly gedenkt an ihren Vater. Foto: imago images / Christian Schroedter

