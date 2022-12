Kelly Family: Fan stirbt bei Konzert – Band bricht Auftritt in NRW ab

Tragödie beim Konzert der Kelly Family in Halle/Westfalen!

Es sollte ein schöner Konzertabend am Freitag (2. Dezember) in der OWL-Arena werden – doch kurz nach Beginn des Auftritts nahm er ein schlimmes Ende. Wie die Kelly Family bei Instagram mitteilt, verstarb ein Fan.

Kelly Family bricht Konzert nach Todesfall ab

Offenbar hatte es bereits kurz nach Beginn des Konzertes einen medizinischen Notfall gegeben. Ein Rettungsteam soll sich sofort um den Fan gekümmert haben, doch trotz „intensiver Bemühungen des ärztlichen Notfallteams“ sei er verstorben.

Für die Kelly Family stand fest, dass sie so ihr Konzert nicht weiterspielen wollte. „Wir bitten euch um Verständnis, dass wir das Konzert abgebrochen haben und auch nicht fortsetzen konnten. Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen“, schreiben die Musiker in ihrer Instagram-Story.

Was mit den Konzerttickets passieren soll, ist noch nicht bekannt. Die Band kündigt an, die Fans am Samstag darüber zu informieren, was mit den Tickets für die Veranstaltung passiert und ob und wie eine Rückabwicklung vorgesehen ist. „Wir bitten sehr um Verständnis und hoffen, Euch trotzdem bei den kommenden Konzerten zu sehen“, schreibt die Kelly Family: „Passt auf euch auf.“

