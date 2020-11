„Kelly Family“: Das hat niemand erwartet! SIE bricht ihr Schweigen

Die „Kelly Family“ ist schon seit langer Zeit nicht mehr in ihrer Originalbesetzung aktiv. Stattdessen haben sich Maite, Angelo & Co. in ganz eigene Richtungen entwickelt.

Doch während ein Teil der „Kelly Family“ noch immer im Rampenlicht steht, hat sich ihre Schwester Barby Kelly vor 20 Jahren komplett aus der Öffentlichkeit gezogen – bis jetzt!

„Kelly Family“: Barby Kelly meldet sich nach 20 Jahren zurück

Mit dieser Nachricht haben die „Kelly Family“-Fans absolut nicht gerechnet: Barby Kelly gibt ein neues Lebenszeichen von sich. Um die 45-Jährige wurde es in den vergangenen 20 Jahren ziemlich still. Doch jetzt soll sie ein eigenes Instagram-Profil eröffnet haben und scheint sich damit wieder in die Öffentlichkeit zu wagen.

Das ist Barby Kelly:

Barbara Ann Kelly wurde am 28. April 1975 in Belascoáin (Spanien) geboren

Sie spielte in der „Kelly Family“ Percussion und Gitarre

Im Jahr 2000 zog sich Barby aus der Öffentlichkeit zurück

Gemeinsam mit Maite und Paddy komponierte sie 1990 den Song „Papa Cool“

Ein erster Post ist bereits online. Zu einem Bild in schwarz-weiß schreibt ihr Bruder Joey Kelly: „Ab sofort gibt es einen offiziellen Instagram-Account von Barby Kelly. Er wird betreut von ihrem Bruder Joey Kelly.“

„Kelly Family“-Fans haben auf Barby-Comeback gewartet

Barby Kelly entschied sich im Jahr 2000 dazu, aus dem Showbusiness auszusteigen. Seitdem herrschte Funkstille, doch jetzt bricht sie ihr jahrelanges Schweigen endlich. Ob sich die Fans neben nostalgischen Bildern auch über Neues von der Musikerin freuen dürfen, steht noch nicht fest.

So oder so sind die Fans aber ganz aus dem Häuschen:

„Barby, wir vermissen dich. Es tut so gut, wieder mal ein Lebenszeichen von dir zu hören. Wir alle hoffen, dass es dir gut geht.“

„Ich freue mich gerade soo! Wie schön. Danke, Joey.“

„Oh, wie wunderbar! Ich hoffe, es geht dir besser.“

Maite, Angelo, Paddy und Barby Kelly bei einem Auftritt in Frankfurt im Jahr 1989. Foto: imago images

Barby Kelly: Ihr Kampf zurück in die Öffentlichkeit

Die Genesungswünsche der Fans beziehen sich auf eine Aussage von Jimmy Kelly, der 2013 bekannt gab, dass Barby Kelly unter einer psychischen Krankheit leide. Ausgelöst sei die Erkrankung durch den permanenten Druck, der auf dem jungen Mädchen lastete.

Mehr zur „Kelly Family“:

Bleibt zu hoffen, dass die Eröffnung eines öffentlichen Profils ein Schritt in eine hoffnungsvollere Richtung ist. Vielleicht plant Barby Kelly ja auch schon ihr großes Comeback?

