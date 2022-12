„Kelly Family“: Trauer nach Tragödie in Halle – „Da hätte keiner mehr feiern können“

Diese Nachricht war ein Schock: Es sollte ein unbeschwerter Konzertabend werden. Eine Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Doch das Konzert der „Kelly Family“ in Halle (Westfalen) wurde zu einer Tragödie. Ein Fan der Band stirbt kurz nach Beginn des Auftrittes. Sanitäter konnten ihn nicht mehr retten. Jede Hilfe kam zu spät.

Kurz darauf ergriff Patricia Kelly das Wort. „Wir beten für den Mann und seine Angehörigen. Heute können wir keine Party auf der Bühne feiern. In 50 Jahren im Beruf ist uns so etwas noch nie passiert“, sagte die 53-Jährige sichtlich angefasst.

Kelly Family muss Konzert in Halle abbrechen

Die Band brach das Konzert ab. Die Zuschauer gingen geschockt nach Hause. Direkt nach Ende des Konzertes meldete sich auch Veranstalter „Semmel Concerts“ zu Wort. Die Fans mögen bitte Verständnis haben, dass man sich an diesem Abend noch nicht wegen eines Nachholtermins äußern könne. Eine Bitte, die wohl jeder verstehen konnte.

Am Samstagabend meldete sich Semmel dann erneut zu Wort. Bei Instagram schrieb der Veranstalter, der auch die Konzerte von Stars wie Roland Kaiser oder Sasha organisiert: „Liebe Kelly Family-Fans, wie gestern Abend angekündigt, möchten wir Euch heute darüber informieren, wie das weitere Vorgehen in Zusammenhang mit den Tickets für das gestrige Konzert in Halle/Westfalen sein wird, das leider aufgrund eines tragischen Ereignisses abgebrochen und auch nicht mehr fortgesetzt werden konnte: Die Tickets können ab der kommenden Woche bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, gegen Erstattung des Kartenpreises zurückgegeben werden.“

Fans können Tickets umtauschen

Doch es gibt auch noch eine zweite Option. „Darüber hinaus möchten wir euch den Service anbieten, die Tickets für Halle/W. direkt über den Veranstalter zurückzugeben und im Gegenzug Tickets für ein Konzert einer anderen Kelly Family Tourneestadt zu buchen. Wer sich dafür entscheidet, den erwartet nicht nur eine kleine Überraschung, sondern es besteht auch die Möglichkeit, eine zusätzliche Person mit zum Konzert zu nehmen (nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht).“

Dazu müssen die Fans lediglich eine Mail an „besucherservice@semmel.de“ mit dem Stichwort „The Kelly Family Halle/W.“ senden, in der sie die Ticketanzahl, die gewünschte Stadt sowie Kopien der Tickets angeben.

Die Fans, die am Freitagabend in der Halle waren, sind begeistert ob der schnellen und großzügigen Abwicklung, haben auch immer noch an den Geschehnissen zu knabbern. „Danke, das ist wirklich eine tolle Geste, obwohl ihr ja nichts dafür könnt. Das Konzert abzubrechen, war die einzig richtige Entscheidung. Uns war nicht mehr nach einer Christmas-Party“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Vielen Dank für diese Lösung. Wir waren vor Ort und konnten die Entscheidung absolut verstehen, da hätte keiner mehr feiern können.“