„Kelly Family“ feiert Comeback bei Florian Silbereisen – doch es gibt einen Haken

Die „Kelly Family“ bei einem Konzert in Dortmund.

Es ist so weit! Viele Monate haben die treuen „Kelly Family“-Fans warten müssen. Jetzt ist es bald endlich soweit. Die Band steht wieder zusammen auf der Bühne. Alle zusammen? Naja, eher nicht.

Wer auf eine Familienzusammenführung der „Kelly Family“ hofft, wird enttäuscht. Denn der TV-Auftritt der „Kelly Family“ hat einen Haken.

„Kelly Family“ feiert Comeback beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“

Seit Jahren hoffen die „Kelly Family“-Fans darauf, die Geschwister eines Tages wieder vollzählig auf der Bühne zu sehen. Für die ARD-Show von Florian Silbereisen am 28. November raufen sich nun einige der Gesangstalente zusammen.

Um die ARD-Zuschauer in Weihnachtsstimmung zu bringen, treten Patricia, Joey, Angelo und seine Familie wieder in derselben Show auf. Endlich gibt es also wieder ein Comeback der „Kelly Family“. Doch aufmerksamen Fans wird längst aufgefallen sein, dass wichtige Mitglieder der Band fehlen.

„Das Adventsfest der 100.000 Lichter“: Das sind die Gäste

Andreas Gabalier

Andrea Berg

Ute Freudenberg

Ross Antony

Howard Carpendale

Uschi Glas

David Garrett

Feuerherz,

Andy Borg

Beatrice Egli

Ramon Roselly

das Nürnberger Christkind

„Kelly Family“-Reunion: SIE werden nicht dabei sein

Maite Kelly distanziert sich schon seit mehreren Jahren von der Band, durch die sie einst so berühmt geworden ist. Bei den „Schlagerchampions“ im Januar 2020 standen sowohl sie als auch ihre Geschwister auf der Gästeliste. Doch auf gemeinsame Fotos von ihnen hofften die Fans vergeblich.

Maite Kelly bevorzugt ihre Karriere als Solo-Künstlerin. Foto: imago images

Und auch ihr Bruder Paddy wird nicht bei der Adventsshow von Florian Silbereisen auf der Bühne stehen. Michael Patrick Kelly verkündete im August, dass er sich eine Auszeit nehmen wolle. Mehr dazu hier >>>

Michael Patrick Kelly nimmt sich aktuell eine Auszeit von seiner Musikkarriere. Foto: imago images

Ob weitere Geschwister wie Kathy, John oder Jimmy bei dem Konzert am 28. November anwesend sein werden, ist noch unklar. In der Pressemitteilung der ARD tauchen ihre Namen jedenfalls nicht auf.

Wir dürfen also gespannt bleiben, was die „Kelly Family“ für die Show von Florian Silbereisen geplant hat.

„Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ wird am Samstag, den 28. November, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.